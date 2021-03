L'espectacle 'Epicus' del cicle de flamenc de Sant Julià de Lòria mostra el procés creatiu dels principals balls de 'La Lupi'

Sant Julià de LòriaTrobar la connexió amb el públic i que se senti part de l'espectacle és l'objectiu de la 'bailaora' 'La Lupi' amb l'actuació que oferirà aquest dissabte a les 21 hores al Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria. L'actuació es troba dins en el marc dels cicles flamencs que organitza el comú lauredià sota el títol 'Verde que te quiero verde-Laurèdia Flamenca'. L'espectacle anomenat 'Epicus', que s'estrena a Sant Julià, vol mostrar "el procés creatiu dels balls més importants de la meva vida", ha indicat que la protagonista vol lluir i mostrar l'argument dels balls que li han donat la glòria artística, després d'aquest any que han estat parats.

De fet, ha comentat que el confinament i la pandèmia li han provocat molta més introspecció, la qual també es veu reflectida en aquest espectacle. Quant a l'argument, ha declarat que és molt simple però molt fresc. "És un espectacle molt fluït perquè cali dins l'espectador", ha manifestat. A més, ha afegit que durant la pandèmia la gent s'ha interessat més pel flamenc, ja que s'ha generat molt contingut a través de les xarxes socials que han ajudat a fer que la gent l'entengui millor.

Pel que fa a l'actuació, hi participen un total de set artistes i tres tècnics. Més concretament, damunt l'escenari hi haurà dos 'cantaores', un músic amb la capsa de música, un altre amb la guitarra, i tres 'bailaores'. 'La Lupi' també ha tingut paraules d'agraïment cap a Dolors Vallespí, qui ha estat una de les organitzadores d'aquest projecte flamenc. Aquest primer cicle que es va estrenar aquest divendres, ha comptat a altres actuacions com per exemple 'Flamencas. Memorias de mujer', i també amb cursets de dansa per a tots els públics.

A banda, cal recordar que en aquests cicles de flamenc també hi col·labora l'ambaixada espanyola, pel fet que entitats properes a la institució com la Junta d'Andalusia o la Diputació de Cadis també hi col·laboren. El següent cicle d'aquesta activitat cultural tindrà lloc el 23, 24 i 25 d'abril, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Més endavant, entre el 12 i 18 de juliol se celebrarà el festival d'estiu, que ha de ser el plat fort del projecte, i els dies 5, 6 i 7 de novembre, el projecte es tancarà amb el darrer cicle, fent-lo coincidir amb la data en què la Unesco va declarar el flamenc com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el 2010.