L'Ossa d'Ordino torna amb novetats

OrdinoL'Associació de Cultura Popular d'Ordino presentarà el diumenge vinent, a les 12 hores al Prat de Call, la tradicional representació de l'Ossa d'Ordino, que aquest any arriba amb novetats força destacades.

La primera d'elles és la inclusió en l'obra d'una interpretació per part de la canalla que es farà en un acte preliminar i que serveix de prèvia als cinc actes posteriors que protagonitzen els adults. Els nens simulen ser fills dels dallaires, amb les mateixes virtuts i defectes que els seus pares. Previ a la interpretació de la canalla i a l'inici de l'obra, hi haurà l'aparició d'un nou personatge amb l'escena anomenada 'El despertar de l'Osseta d'Ordino'.

Aquesta mateixa escena comptarà amb la música creada expressament per Andreu Ferrer i que serà tocada en directe pels Grallers dels Castellers d'Andorra. La darrera de les novetats és la inclusió d'un cant dels dallaires amb la música de les Ninetes d'Ordino, però amb lletra adaptada. Els membres de l'associació porten preparant l'actuació des de principis d'octubre.

Com cada any, a més, els diàlegs dels personatges han estat adaptats fent burla de l'actualitat social i política d'Ordino, i enguany s'ha editat un llibret que es podrà adquirir després de la representació a un preu popular de 2 euros.

Contextualització

L'Ossa d'Ordino, també coneguda com a L'última Ossa d'Ordino, és una farsa burlesca interpretada per ordinencs que enllaça amb la tradició més ancestral de les festes de l'os que es troben en molts indrets del Pirineu. La farsa explica com uns dallaires mandrosos acaben amb una ossa.

Durant la representació es produeixen un seguit d'embolics amb altres personatges: el cavaller, amo de les terres que els dallaires han de treballar; la minyona, que els ha de portar l'esmorzar, i una senyoreta i un senyoret que passegen pels camps. Tot plegat amanit amb uns diàlegs burlescos que fan referència a l'actualitat social i política d'Ordino.

L'Ossa d'Ordino forma part de les Festes de l'Ossa d'Andorra i està inclosa com a bé immaterial a l'inventari del Patrimoni cultural d'Andorra.