Un mercat molt musical al Pas de la Casa

Andorra la VellaDes d'avui divendres 27 i fins diumenge 29 d'agost, la plaça de l'Església del Pas de la Casa acollirà una nova edició dels "mercats d'estiu a la plaça", el mercat d’artesania i comerç local de l'estiu per ajudar a la dinamització econòmica de la parròquia. Artesans i comerços locals muntaran parades a l’aire lliure durant tot el dia i fins a les 19 h de la tarda. Enguany com a novetat, s'hi han inclòs actuacions musicals, i per aquest cap de setmana, concretament el dissabte 28 d'agost a les 12 h el grup musical encampadà "Els Pali" actuarà a l'escenari de la plaça de l'Església. L'entrada és gratuïta.

“Mercats d'estiu a la plaça” és una iniciativa de dinamització dels caps de setmana d’estiu de la parròquia encampadana, després que l'any passat l'acció fos molt ben valorada, tant pels veïns com pels comerciants i restauradors. Enguany s'ha repetit l'acció i aquest cap de setmana és el tercer dels quatre que tindran lloc a la parròquia en l'edició 2021. Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de reactivació econòmica, a través d’activitats complementàries a l’oferta turística, cultural i esportiva.

El darrer dels mercats d'estiu del 2021 tindrà lloc el cap de setmana del 10 al 12 de setembre, en aquesta darrera ocasió serà a Encamp, als voltants de la plaça de Sant Miquel i comptarà amb les actuacions musical de Black Thursday, divendres 10 de setembre a les 19 h de la tarda, i els de Punkers Love the 80s el dissabte 11 a la mateixa hora, a l'escenari de la plaça Sant Miquel.