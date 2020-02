El mes de març ret homenatge a Antoni Morell

El mes de març vindrà marcat per diversos homenatges a la figura de l'escriptor Antoni Morell. Així ho ha anunciat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, en la roda de premsa celebrada aquest dijous al departament de Cultura de l'hotel Rosaleda d'Encamp. La ministra, acompanyada de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i de la síndica general, Roser Suñé, ha explicat la necessitat de donar visibilitat als actes per tal "que arribin a tota la ciutadania".

Així doncs, el primer dels homenatges tindrà lloc el pròxim 3 de març a la sala del Consell General, on es presentarà el llibre 'De la governança d'un país'. El relat és una carta oberta de la visió que Morell tenia d'Andorra. En aquest sentit, Suñé ha aprofitat per reconèixer la vàlua de l'escriptor. Seguidament, el 12 de març, la plaça de les Fontetes, a la Massana, acollirà un concert a càrrec del pianista i compositor Jordi Barceló, i la soprano Jonaina Salvador. Molné ha anunciat que, d'altra banda, des del comú de la Massana, el 18 de març, a les 20.30 hores, se celebrarà una sessió especial del grup de lectura en record de l'escriptor. El 26 de març, el bar Cal Sinquede durà a terme un acte informal on s'hi llegiran diversos passaports sense nom. El bar Cal Sinquede, ha explicat Molné, "era on cada matí Morell acudia per fer un cafè i tertúlia amb els seus amics".

El 20 de març, a les 21 hores, al mateix hotel Rosaleda es durà a terme la lectura dramàtica de Boris I. Per cloure tot el seguit d'actes en memòria de Morell, el dia 31 de març, la Fundació ONCA amb col·laboració amb persones properes a Morell, duran a terme un esdeveniment conjunt de diàlegs. Riva ha subratllat que aquest acte de cloenda "no significa que no se'n segueixin celebrant d'altres més endavant".