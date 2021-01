Nou disc inspirat en l’exposició 'FEMINA FEMINAE. Les Muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay'

Escaldes-EngordanyLa clarinetista Marta Urzaiz i el pianista i compositor, Gerard Pastor presenten un disc inspirat en la mostra 'FEMINA FEMINAE. Les Muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay'. El treball compta amb dues obres noves per a clarinet i piano anomenades 'Femina Feminae' i les 'Danses Imaginàries'. Les peces han estat fruit de la inspiració de l'autor, que l'estiu del 2018 va visitar la mostra andorrana, centrada en la figura femenina.

La cap de projectes del museu, Teresa Areny, ha explicat que suposa tot un honor que el museu sigui una font d'inspiració musical. "Aconseguir que l'art i la música s'uneixin en un treball, és l'exemple més significatiu del que perseguim", ha dit.

Per la seva banda, Pastor ha comentat que el projecte va acabar de gestar-se durant el confinament per la pandèmia de la COVID-19. "El piano em resultava incomplet i vaig sentir la necessitat d'incorporar una nova veu", ha explicat Pastor, afegint que el so del clarinet d'Urzaiz "ha estat el millor acompanyant per donar forma al projecte pianístic".

'Femina Feminae' és una obra de vuit moviments basada en quadres pintats per dones o inspirats en figures femenines. Els moviments musicals, a mig camí entre l'impressionisme i el nou romanticisme, han estat inspirats per les obres de 'The Battery Park' de Reginald Marsh i de 'Pastora nua ajaguda' de la pintora impressionista Berthe Morisot. Per la seva banda, 'Danses Imaginàries', és una obra que consta de quatre moviments. El compositor explora un llenguatge expressionista amb influència de John Williams, amb melodies de caràcter popular, que mostren la versatilitat i les possibilitats sonores del clarinet.

L'editorial musical Boileau, ha publicat les partitures que es presenten en una acurada versió dividida en dos volums. El segell ha apostat sempre per publicar obres de qualitat de compositors emergents de Catalunya i l'edició d'aquestes dues obres en són un clar exemple. L'àlbum es trobarà disponible a la botiga del museu a partir del 12 de febrer, data d'obertura de la nova exposició i tindrà un cost de 15 euros.