Nous horaris als museus a finals de febrer i obertura a demanda de grups

Andorra la VellaDavant de la situació generada per la Covid-19, i amb les consegüents restriccions de mobilitat amb els països veïns, els museus que estan sota la gestió del Govern continuen adaptant-se a la realitat actual. Per això, i a partir del 24 de febrer, entraran en vigor nous horaris a la vegada que es promocionaran activitats per atreure el públic local.

Així doncs, la Farga Rossell, el Museu Nacional de l'Automòbil i la Casa Rull estableixen reserves a la carta, i les visites es faran exclusivament sota reserva prèvia a la Central de reserves dels museus (al telèfon 839 760 i el correu museusandorra@gmail.com) qualsevol dia de la setmana de dimecres a dissabte en horari de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. Els diumenges l'horari serà de les 10 a les 14 hores.

Per la seva part, seguiran oberts al públic la Casa de la Vall i l'Espai Columba, de dimecres a dissabte de les 10 a les 14 hores, i de les 15 a les 18 hores. Els diumenges, la Casa de la Vall obrirà de les 10 a les 14 hores i l'Espai Columba de les 11 a les 14 hores. En el cas de la Casa Museu d'Areny-Plandolit, el Museu Postal i la sala d'exposicions de l'era del Raser, s'obriran al públic divendres i dissabtes de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores, excepte els diumenges que l'horari serà de les 10 a les 14 hores.

D'altra banda, cal recordar que durant aquest mes de febrer es manté obert el cicle 'Canya als museus', que impulsa activitats durant els caps de setmana per atreure el públic local. Així, aquest dissabte dia 20, Olga Armengol representarà 'El conte de l'Ona i la Laia. Un viatge a l'Andorra d'abans'. Es tracta d'una obra de titelles en què les germanes Ona i Laia entren màgicament al món de l'Andorra d'abans gràcies al Pere, un nen que els explica alguns dels usos i costums, les llegendes, les tradicions i les maneres de viure d'abans i que farà que les nenes valorin el que tenen i que aprenguin més coses sobre el seu patit país. En aquest sentit, hi haurà dues representacions, una a les 11.30 hores i l'altra a les 12.30 hores al Museu Casa d'Areny-Plandolit. El preu de l'entrada és de 4 euros i cada infant haurà d'entrar acompanyat d'un adult (només pagaran els nens).

El diumenge dia 21, al mateix museu, però a les 12 hores, es durà a terme per a un sol nucli de convivència habitual el joc d'escapada 'L'enigma de l'escriptor'. Aquest joc, que permetrà conèixer la història d'una de les nissagues més importants del país, farà que els participants es posin en la pell de Joan Peruga quan escrivia la novel·la 'Últim estiu a Ordino'. El grup disposarà d'una hora per resoldre diversos reptes mentre recorda la història familiar dels Plandolit: si no supera les proves, no trobarà la clau per sortida de la Casa d'Areny-Plandolit. És una activitat pensada per a majors de 16 anys i té un preu de 6 euros per persona.

El darrer cap de setmana del mes es tancarà amb una xerrada sobre petròglifs. El dissabte 27, a les 17 hores a l'Espai Columba, Jordi Casamajor oferirà una xerrada distesa sobre les seves troballes gravades a les roques d'Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya. L'entrada val 5 euros.

Finalment, per al darrer diumenge del mes s'ha programat una ruta literària pel nucli històric d'Andorra la Vella en col·laboració amb la Biblioteca Nacional. Aquesta proposta convida els assistents a deixar-se guiar pel barri antic d'Andorra la Vella mitjançant alguns dels escriptors que s'hi han passejat al llarg de la història, a través de les paraules de Martí i Pol, mossèn Ballarín i Joan Peruga, entre altres autors. Es veurà com era aquesta part d'Andorra no fa tant de temps. L'activitat s'acabarà amb una visita a la Casa de la Vall. Començarà a la Casa de la Vall a les 12 hores i té un preu de 5 euros.

Cal recordar que totes les activitats tenen una capacitat reduïda per tal de seguir amb les mesures per minimitzar la propagació dels contagis de la Covid-19. Per això, les entrades s'han d'adquirir anticipadament de manera obligatòria en els museus següents: Museu Casa d'Areny-Plandolit, Casa de la Vall i Espai Columba.