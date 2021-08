Orgue, violoncel i la veu de Marta Mathéu

Andorra la VellaMúsica barroca italiana "molt agradable i que entra molt bé", no només interpretada per instruments sinó també amb la veu, aquesta és la proposta que aquest dimecres es podrà viure a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana en el marc del Festival internacional Orgue&nd. Fabio Ciofini a l'orgue, Alessandra Montani al violoncel barroc i la soprano Marta Mathéu seran els encarregats d'oferir l'actuació que serà a dos quarts de deu de la nit.

Els motets i les sonates s'aniran alternant en un concert en què es podrà veure sobre l'escenari la "bona sintonia" que hi ha entre els artistes. D'aquesta manera, Mathéu es mostra entusiasmada amb el fet d'haver pogut retrobar-se amb Ciofini, amb qui ha col·laborat anteriorment als festivals de Solomeo i de Bolzano. "El retrobament ha estat molt bonic", destaca la soprano, que afegeix que es reuneixen per "fer música entre amics", una química que es reflecteix en l'espectacle final i que a més en aquesta ocasió es complementa amb un repertori amb "música molt bonica que per parla per si sola". Els dos músics tocaran les sonates sense la intervenció de Mathéu, que intervindrà en els motets, que s'aniran intercalant en el programa. En aquests motets hi ha un diàleg amb l'orgue i la combinació es veu acompanyada, també, amb el violoncel. Es tracta d'una combinació d'instruments amb els quals Mathéu no havia fet mai motets i destaca que la manera d'utilitzar els diferents registres i la veu treu el "màxim partit" tant a l'orgue i el violoncel com a la seva veu. El públic podrà gaudir d'obres de Brevi, Geminiani, Terziani, Scarlatti i Piazza. Parlant del repertori, Mathéu destaca el 'Salve Regina' de Terziani que interpretarà i en el qual, en les diferents parts, es pot veure com "el compositor posa color al text perquè tingui més força".

La reconeguda cantant catalana explica que entre dilluns i dimarts han estat coneixent l'acústica de Sant Iscle i Santa Victòria. Ha trobat l'escenari ideal i "l'orgue, preciós". En altres ocasions havia actuat a Andorra, concretament a Ordino, i destaca que ara ja podrà dir que també ha estat a la Massana.

Havia sentit a parlar del festival però "no havia tingut mai l'ocasió de venir" amb la qual cosa celebra "l'oportunitat fantàstica" de participar-hi i més amb la companyia de Ciofini i Montani. A més, subratlla que es puguin dur a terme esdeveniments culturals després d'uns mesos de pandèmia en què el sector cultural ha patit molt. "A les autoritats se'ls ha de fer entendre que la cultura és un bé necessari per a la humanitat", subratlla.