"País, persones i formació", els eixos de la temporada 2021 de la Fundació ONCA

Andorra la Vella"País, persones i formació", els eixos que han vehiculat la feina de la Fundació ONCA en els darrers anys, són aquesta temporada 2021 encara més presents en la programació que s'ha preparat. Així, tal com ha destacat el comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, això es materialitza especialment en alguns concerts, com el del dia de la Constitució, i en el fet que en tots els projectes de la JONCA hi estigui implicada aquest any l'ONCA. "Tenim molt joves que estan empenyent" i es vol no només que tinguin un espai sinó que puguin tocar al costat de músics consolidats ja que "l'ONCA per a ells és un referent", tal com ha posat en relleu la cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny.

El primer concert que tindrà lloc en aquesta temporada 2021 de la fundació serà el de la Constitució (el 14 de març). Serà una actuació "estendard", tal com l'ha definit Gumí, ja que és "l'inici d'un projecte de renovació, de reivindicació" del patrimoni musical d'Andorra. Així, en aquest recital es buscarà posar en valor el repertori tradicional del país, de danses i cançons tradicionals que s'han arranjat per a corda. El concert arrencarà amb 'Ball de gegants' de Daniel Areny i clourà amb 'Gresca d'Encamp' de Lluís Cartes. A més, les cançons estaran interpretades per Jonaina Salvador. "S'ha creat una música nova a partir de danses i cançons tradicionals", ha comentat Areny, que ha incidit en el fet que no només s'han fet arranjaments sinó que s'ha convertit "en un repertori nou".

Després del concert de la Constitució hi haurà la col·laboració en el marc de l'Andorra Sax Fest i posteriorment el Concert de Primavera l'ONCA i la JONCA (16 de maig) dirigits per Jordi Coll amb joves de la Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand). Ja a l'estiu serà el torn del tradicional Concert Jardins Casa de la Vall (30 de juny), amb la direcció de Joel Bardolet i en el qual es podran escoltar "les millors serenates per a corda" en un repertori que Gumí ha destacat que serà "ideal per a una nit d'estiu". Durant l'estiu tornarà, també, el cicle ON-Carrer per portar música en format acústic a "llocs sorprenents" del país i que farà que la gent es trobi la música mentre "va a passejar o a comprar". El Concert de Meritxell (19 de setembre) en què participarà la JONCA servirà per commemorar el 20è aniversari de la formació. Comptarà amb la participació de l'ONCA i s'hi interpretaran "diferents autors i diferents estils" perquè els joves "puguin créixer tocant", segons Gumí. El Concert de Tardor de l'ONCA (octubre) comptarà amb la direcció de Raul Garcia de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), i en què s'oferirà un 'retorn al passat', ja que s'oferiran peces d'autors del segle XX però que miren al passat. I en el concert de Santa Cecília de la JONCA (21 de novembre), hi haurà l'actuació d'Hysteriofunk, que celebra 25 anys. De cara al Concert de Nadal (19 de desembre) també es vol potenciar el paper dels joves músics i es vol "donar veu" a totes les escoles i centres de formació musical del país.

Pel que fa al vessant del projecte educatiu i del formatiu, Areny ha destacat que es va haver de limitar ja l'any passat arran de la pandèmia i que la idea és recuperar certes propostes aquest any potenciant la participació d'artistes del país o vinculats a l'ONCA. En aquest sentit, ha recordat que la voluntat de la fundació és d'una banda que els infants puguin gaudir de la música des de ben petits i de l'altra potenciar la formació.

El gerent de la Fundació ONCA, Josep Farràs, ha destacat que gràcies al suport dels patrons (la Fundació Crèdit Andorrà i el Govern) es compta amb un pressupost similar a l'any passat de 310.000 euros i que es calcula que els recursos que es puguin generar (per exemple amb la venda d'entrades) serà de 30.000 euros, inferiors a altres anys arran de la pandèmia. Farràs també ha volgut tenir paraules d'agraïment a Gerard Claret, de qui ha destacat que ha estat "un amic, una persona amb la que entendre'ns" i ha remarcat que la temporada que es pot presentar aquest any és "fruit del treball" que Claret ha dut a terme.