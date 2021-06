Amb El Pot Petit n'hi ha per a tots

EncampSi hi ha un grup musical capaç de fer embogir els infants, aquest és El Pot Petit, un fenomen de masses infantil que aquest dissabte ha actuat a Encamp davant d'una sala plena de nens i nenes amb ganes de cantar tot el repertori de l'agrupació. I no només amb la veu, també amb les mans, perquè el concert ha comptat amb la presència d'una intèrpret de llengua de signes catalana amb la qual, les famílies amb infants sords, també han pogut gaudir de l'espectacle. La iniciativa s'emmarca dins el pla del comú d'Encamp de voler fer partícips a totes les persones amb diversitat funcional en les activitats de la parròquia, tal com ha explicat la cònsol major Laura Mas. "Estem molt convençuts de treballar més amb els espectacles inclusius, aquest n'és un, i des del comú apostem fortament per continuar fent accions així, però no només espectacles sinó també projectes com el parc inclusiu de Sant Miquel que acabem d'inaugurar", ha declarat Mas.

Abans de posar les entrades a la venda, el comú d'Encamp es va posar en contacte amb l'Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d'Andorra (ADVAA) per informar-los de l'actuació i poder així prioritzar els infants amb discapacitats auditives. Un cop van poder assegurar la seva presència, els tiquets es van esgotar en només dues hores, omplint així tota la capacitat permesa del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

Durant tota l'actuació, Mercè Munné, la intèrpret de llengua de signes catalana de El Pot Petit, ha estat sobre l'escenari traduint les cançons i fent ben visible per a tots els infants, la importància de la inclusió social de les persones amb discapacitat. "Sovint es posa un intèrpret en aquest tipus d'espectacles, però acostuma a ser una persona externa que no forma part de la companyia, i això fa que no estigui tan integrada. En el cas de El Pot Petit, és un personatge més i fa que tots els infants entenguin que també hi ha nens i nenes sords que gaudeixen de la música i es comuniquen d'una altra manera" ha explicat Munné. Per la seva banda, la secretària de l'ADVAA, María Estefania Morales, qui era present amb el seu nen sord de quatre anys, ha agraït al comú l'organització del concert i ha recordat que "la presència de la llengua de signes ha de normalitzar-se, i ha d'estar en totes les activitats per poder-la visibilitzar".

El Pot Petit actua a Encamp

El Pot Petit i els darrers musicals celebrats al Complex Esportiu formen part del cicle d'actuacions infantils que el comú celebra des de l'abril. Està previst que el musical Coco arribi a Encamp a l'octubre i Aladdin ho faci al novembre.