Rècord de participació en el XII Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d'Encamp

EncampEl XII Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d'Encamp continua sent un èxit quant a participació. Segons informa el comú aquest dilluns, en aquesta edició s'han rebut 105 relats (66 en la categoria de joves, 31 en la d'adults i 8 en la d'infants), per la qual cosa el 2021 es posiciona com l'any amb més participació des de l'inici del premi el 2010.

Les obres es poden votar a través del web del comú d'Encamp (www.comuencamp.ad) fins al dilluns dia 6 de desembre. D'aquesta manera, tothom qui vulgui votar l'obra que més li agrada només ha de clicar sobre la pestanya 'm'agrada' que figura a sota de cada relat.

Tal com s'indica a les bases, els vots dels ciutadans suposaran un percentatge de la classificació final i se sumaran conjuntament als vots del jurat. Aquests darrers, però, tindran un percentatge més elevat i, per tant, prevaldran sobre la decisió final.

El jurat està format per escriptors residents a Andorra i personal de les biblioteques comunals. En aquesta edició, els escriptors seran Iñaki Rubio, Núria Gras i Elisabet Zorita.

El lliurament de premis es farà el dijous 9 de desembre, a les 18 hores, a la biblioteca comunal d'Encamp. L'acte es desenvoluparà a porta tancada per les mesures Covid i només hi podran accedir els guanyadors.

Des del servei comunal de biblioteques s'agraeix la participació a tots els infants, joves i adults que han presentat una obra en aquesta edició, i an