La ruta dels bolets, un nou atractiu a Canillo

CanilloLa ruta dels bolets ja és una realitat. Aquest divendres al matí, el ministre de Turisme i president d'Andorra Turisme, Jordi Torres, i els cònsols de la parròquia de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, han donat per inaugurat l'itinerari, tot fent-hi un passeig amb la premsa. Torres ha destacat que aquest "és una part més de l'aposta que tenim marcada per a la diversificació turística". Un punt que ha refrendat Camp que ha comentat que "continuem treballant amb la idea de tenir més visitants a l'estiu" per tal d'aconseguir l'objectiu de desestacionalitzar el turisme.

Concretament, "On són els bolets" que forma part dels Senders Màgics, constarà d'una ruta per fer caminant de 3,7 quilòmetres. L'itinerari arrenca a pocs metres d'on es troba ubicat el Berenador del Tamarro Nilo, i està entre el punt més alt del Coll d'Ordino i el Mirador del Roc del Quer. "Continuem treballant per potenciar aquesta zona de les valls de Montaup i del Riu" ha indicat el cònsol major canillenc, que ha aprofitat per recordar que "la primavera vinent, els ponts Tibetans ja seran visitables i pensem que el turista que vingui pugui fer una estada més llarga visitant aquests atractius".

Quant a la inversió, el ministre Torres ha explicat que és de 24.000 euros "una quantitat petita perquè la creació de la idea s'ha fet tota amb el personal d'Andorra Turisme. Ha estat una aposta que ha sortit de la casa". Pel que fa al que es trobaran les persones que facin l'itinerari al llarg dels 3,7 quilòmetres hi haurà diverses sorpreses a càrrec de l'artista Sam, que ha aportat obres de petites dimensions, peces de fusta a fetes per Ergo Fusta. Finalment pel que fa a l'story telling aquest a anat a càrrec del CENMA.