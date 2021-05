Els sants Gregori i Silvestre més urbans

Andorra la VellaL'exterior de l'espai Columba ja llueix el mural d'art urbà amb Sant Gregori i Sant Silvestre. Un total de deu artistes van ser els seleccionats per fer "diferents concepcions d'un mateix element", ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui aquest divendres a la tarda ha visitat el mural. A més, ha destacat la importància que les pintures siguin representacions de Sant Gregori i Sant Silvestre, els dos únics frescos que no es van poder recuperar. La ministra ha destacat la importància d'aquest projecte pel fet d'haver pogut trobar un espai disponible pels joves artistes d'arts plàstiques i "estem contents que l'espai sigui a l'exterior d'una instal·lació museística" i al centre de Santa Coloma.

D'altra banda, la ministra també ha manifestat que aquest espai contribuirà a crear curiositat als visitants per saber més sobre els sants i les pintures de Santa Coloma. Durant la visita, també ha estat present la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, qui ha agraït que el mural faci referència a l'església de Santa Coloma. "És un complement perfecte", ha manifestat, assegurant que a la gent del poble els ha agradat molt la proposta. A més, Marsol també ha destacat la transformació que està tenint Santa Coloma en els últims anys. De fet, ha comentat que el següent pas és unir la voravia fins a l'Espai Columba per tal de convertir la zona en un espai urbà. Concretament, només hi haurà dos carrils per als cotxes i la zona serà de 30 quilòmetres per hora. "Això farà que els ciutadans tinguin un bon entorn de vida amb zones verdes", ha manifestat.

Pel que fa a les propostes pictòriques, cada artista ho ha executat amb tècniques diverses, que van des de la cultura plàstica fins als passamans de ferro. Entre les diferents interpretacions dels sants, l'artista, Oriol Garreta, ha explicat que a partir del fresc original va voler "fer una versió en forma de vitralls d'església", a banda de jugar amb els colors de la bandera d'Andorra i donar-li al sant "una imatge més avantguardista i moderna".

Finalment, la ministra ha explicat que s'han instal·lat uns codis QR als extrems dels murs que expliquen les inspiracions dels joves en el moment de crear les obres, com també el seu contacte.