El talent andorrà s'exposa a Mallorca

Andorra la VellaL'artista andorrana Laura Maresc inaugura una nova exposició d'escultura del 29 de juliol al 13 de setembre a la Galeria Vanrell de Palma de Mallorca. Es tracta de la primera mostra que l'escultora fa en aquesta ciutat balear, encara que manté una estreta vinculació amb Formentera, on exposa i treballa regularment.

Maresc presenta a la sala una selecció d'obra recent amb el títol 'Aixecar el vol'. Les peces tornen a incorporar la fusta, el ferro, la pedra i altres materials autòctons per aconseguir una escultura fràgil, orgànica i en moviment. L'obra té una forta evocació a la natura i als espais que s'habiten o envaeixen, concepte que ja va introduir amb el niu, com a símbol, en el seu anterior treball 'Preludi' presentat a Ordino per Kunstank.

L'última exposició realitzada per l'artista a Andorra es va fer a la Galeria Taranmana d'Escaldes amb la seva participació al cicle 'La Cultura no s'atura' impulsat per ministeri de Cultura del Govern d'Andorra.

'Aixecar el vol'

Aixecar el vol és tornar a l’origen, després d’Ordino i Formentera, s'instal.la a la capital. L’entorn balear no és terreny desconegut, l’artista hi passa llargues temporades, i hi troba sovint la inspiració. La nova exposició serà una ocasió per connectar amb nosaltres mateixos i aixecar el vol.

Maresc respecta les textures i el moviment dels materials i els transforma en constel·lacions, cèl·lules i transicions. Les seves peces reflecteixen l’equilibri i l’harmonia dels contraris contingudes en el medi natural. Pissarra, fusta, ferro, llana i pedra, s’enlairen sovint de forma irònica per esdevenir mòbils o prendre forma com a collages i composicions amb pintura i objectes que es troben damunt del llenç.