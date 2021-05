Un Ull Nu "eclèctic" i carregat de propostes

Andorra la VellaDesprés d’un any d’aturada arran de la Covid-19 torna el Festival Ull Nu. Així, la vuitena edició del certamen audiovisual tindrà lloc entre el 19 i el 23 de maig amb tot un seguit de propostes entre les quals les projeccions dels audiovisuals a concurs a més de concerts i d’altres espectacles audiovisuals que tindran com a epicentre el Centre Històric d’Andorra la Vella. Tal com ha destacat el director del festival, Hèctor Mas, es tracta d’una proposta “eclèctica en què tot té un sentit” i en què s’ha elaborat un programa “que sigui d’interès, que faci que la gent pugui descobrir coses i ho pugui gaudir”, i més en un moment com l’actual en què “la gent té ganes de fer coses”, ha explicat. Al seu torn, el conseller d’Esports i Joventut del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, ha subratllat que es tracta d’una edició que els fa “especial il·lusió” poder celebrar, després que l’any passat s’hagués de suspendre per la pandèmia. I també ha emfatitzat que el festival es “referma com a referent cinematogràfic dels Pirineus”.

En aquest sentit, tant Cabanes com Mas han valorat l’elevada participació registrada, amb la presentació de 750 obres d’artistes de menys de 35 anys dels Pirineus. Tal com ha destacat el director del festival, d’entre tot aquest volum de propostes s’han escollit obres que tinguin “un punt de risc, que siguin limítrofes, que barregin estils” i durant el festival es podran veure tres llargmetratges, un mig-metratge i 22 curtmetratges. Així, dimecres a les 21.30 hores es podrà visionar el llargmetratge ‘Ojos negros’ i el dijous altres dos més, ‘Enero’ a les 19.30 hores i ‘Les dues nits d’ahir’, que anirà seguit d’un col·loqui amb les directores. El divendres es podrà veure el mig-metratge ‘Aloma i Mila’, a les 17.30 hores. Totes les projeccions es faran al Centre de congressos i són gratuïtes però cal reservar plaça a través de la web de venda d’entrades de MoraBanc. Pel que fa als curtmetratges se celebrarà un primer bloc divendres a les 19.30 hores i un segon a les dotze del migdia, també al Centre de congressos. Tal com ha comentat Mas, es passa de quatre a dos blocs per mesures de seguretat lligades a la pandèmia i ha destacat, també, que en el segon bloc es podrà veure un curtmetratge andorrà, de Marc Camardons, de "gran qualitat". També es projectarà, dijous a les 15 hores, ‘Em dic Violeta’, una proposta pensada en les escoles.

A banda de les projeccions audiovisuals s’han programat un seguit de propostes que tindran lloc a l’aire lliure, en diferents punts del centre històric de la capital. Així, divendres i dissabte a la nit es podrà gaudir d’una projecció a la plaça Príncep Benlloch que consisteix en uns cargols de llum que s’activen amb una manivel·la. A la Rambla Molines, i també dissabte i diumenge a partir de les 21.30 hores, es podrà gaudir d’una instal·lació immersiva. Els mateixos dies i a partir de la mateixa hora es podrà veure la instal·lació interactiva de Zrakova Vada, a la plaça del Poble, una mena d’ull gegant que segueix les persones. També divendres i dissabte a la nit, a la plaça Rebés, es podrà gaudir de ‘Sentsneu’, de Lluís Casahuga, una experiència immersiva basada en l’esquí. I durant els dies que s’allarga el festival, es podrà contemplar ‘Decessor Noster’, cada nit a partir de les 21.30 hores, una proposta d’Ull Nu, que es projectarà al pic de Carroi i que vol ser un “homenatge als antecessors de l’audiovisual a Andorra”, explica Mas.

El programa del Festival Ull Nu

Tal com s’ha esmentat, al llarg del festival es podrà gaudir d’un seguit de concerts. El primer serà divendres a les onze de la nit a la plaça del Poble, i serà el de l’artista andorrana Júlia Amor. Dissabte a la nit, també a les 23 hores i en el mateix escenari, serà el torn de TMATNB. Diumenge a les dotze del migdia actuarà, també a la plaça del Poble, Ferran Palau. Mas ha destacat que una altra “proposta estrella” serà l’actuació de Mireia Clua i Desilence, que oferiran ‘The last cloud’, un espectacle "espectacular” que es podrà veure divendres a les deu de la nit a la plaça del Consell General i que barrejarà música i audiovisual. A més, durant el lliurament de premis, dissabte a les set de la tarda, es podrà gaudir al Centre de congressos d’’Omen’, una proposta de Marta Verde i José Venditti.

A banda, també s’oferirà la xerrada de la il·lustradora Rocío Quillahuaman, el dissabte a les cinc de la tarda a les cinc de la tarda.

A més, s’ha pensat en el públic familiar i diumenge al matí s’oferirà un taller d’imatges animades amb Reteena, a la plaça del Poble a partir de dos quarts d’onze del matí. Els infants i joves podran pintar sobre fotogrames de pel·lícules per elaborar una obra final. També diumenge, a les onze i a dos quarts d’una del migdia, s’oferirà un recull de curtmetratges amb música en directe de Marc Parrot, al Centre de congressos.

Mas ha destacat que el que diferencia aquesta edició de la anterior és evidentment els protocols Covid, que faran que, per exemple, els concerts s’hagin de veure asseguts, però també ha remarcat que s’han focalitzat més “en les tendències en el món audiovisual” per poder-les oferir al públic. I també ha subratllat les activitats al carrer i els concerts. Cabanes ha afegit que la gran novetat és que s’allarguen les propostes més d’un dia ja que s’entén “la necessitat de la població de tenir una mica d’alegria”. El conseller també ha explicat que s’ha fet una crida entre els joves perquè prenguin part com a voluntaris en l’organització de la cita.

El festival es duu a terme gràcies a un conveni a tres bandes entre Ull Nu, el comú d’Andorra la Vella i el ministeri de Cultura i Esports.