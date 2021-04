La Vella Dixieland i tres joves talents per celebrar el jazz

Escaldes-EngordanyLa Vella Dixieland per commemorar el Dia internacional del jazz. Aquesta és l'aposta del comú d'Escaldes-Engordany, que ha programat per a aquest divendres vinent a les 21.30 hores un concert de la mítica formació que estarà acompanyada a l'escenari per tres joves talents com són Irene Reig, Pablo Martín i Joan Mar Sauqué. "Quina millor manera de posar les primeres notes (a la temporada musical escaldenca) que amb una proposta jazzística", ha destacat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, que ha destacat que a més aquest és un retrobament amb la banda, que ja havia actuat a Escaldes-Engordany el 2009 i el 2013. A més, es tracta d'un concert especial ja que La Vella Dixieland està fent una gira per commemorar els 40 anys de vida, una efemèride que havia de celebrar l'any passat però que la covid va impedir. Per tant, la gira '40+1' fa parada al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany amb una actuació en què la banda estarà acompanyada per la saxofonista Irene Reig, per Pablo Martín al trombó i Joan Marc Sauqué a la trompeta.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha recordat que l'any passat la pandèmia va impedir que es fes un concert i que la commemoració del dia del jazz va consistir en una xerrada. Aquest any es volia fer "alguna cosa referencial" i per aquest motiu s'ha optat per aquest concert d'una banda "mítica", que a més actuarà juntament amb tres grans promeses del jazz com són Reig, Martín i Sauqué, tres joves músics que tal com ha destacat Garcia són dels intèrprets "més destacats" de la nova generació de músics. De Reig n'ha destacat "l'energia, la passió, l'espontaneïtat", mentre que de Martín i de Sauqué n'ha valorat també el seu pas per grans bandes del jazz.

Les entrades es posen a la venda aquesta mateixa tarda a un preu de deu euros. L'aforament de la sala estarà limitat a 150 persones i el concert s'haurà de seguir assegut. En aquest sentit, tant Closa com Garcia han incidit en el fet que se serà molt curós en les mesures sanitàries i en aquest sentit, Closa ha subratllat "el bon retorn" que han tingut sempre des del ministeri de Salut. I Garcia ha volgut incidir en el fet que "la cultura és segura".

Closa ha destacat que aquest dia internacional instaurat per la Unesco el 2011 vol transmetre els valors del jazz com "la tolerància o una manera d'entendre les coses molt més àmplia" i ha incidit que des del comú se sumen a la crida de celebrar "el jazz com a valor vivencial" i que la voluntat és que es pugui celebrar "cada any".