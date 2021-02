500 milions en bons verds, socials i sostenibles

Andorra la VellaEl Govern continua treballant per tenir cada vegada un “deute més divers, més resilient i més diversificat”, tal com ha posat en relleu el ministre de Finances, Eric Jover, i per aquest motiu durant el primer semestre de l’any es farà una emissió de 500 milions d’euros, tots ells associats a bons verds, socials i sostenibles i “internacional amb tots els ets i uts”. Estarà llistada a Luxemburg i Crédit Agricole i Banco Santander seran els col·locadors, si bé els cinc bancs andorrans també ho podran ser.

L’emissió prevista té un venciment de deu anys, amb la qual cosa també es “trenca una barrera” ja que la mitjana de venciment actual és de 2,3 anys. Jover ha destacat que la crisi de la Covid-19 “s’ha de convertir en una oportunitat” i per a l’executiu ha suposat un impuls per “modificar molt més ràpid” el sistema de finançament de l’estat, de tal manera que es permeti una gestió del deute públic “més sostenible” en el futur.

[SEGUIRÀ AMPLIACIÓ]