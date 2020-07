Col·leccionistes paguen 2.000 euros per una moneda andorrana

La lògica diu que una moneda de dos euros hauria de valdre dos euros, però la lògica no sempre regeix la nostra vida. N’hi ha algunes que costen 20, 100 i fins a 2.000 euros: les monedes de col·leccionisme. Al Principat, tot aficionat a la numismàtica coneix en Charly, de la botiga de col·leccionisme La Paperassa d’Andorra la Vella, que detalla a l’ANA Economia els motius pels quals algunes monedes valen més que el seu valor real. “Des del 2014 Andorra fa dues monedes commemoratives l’any en homenatge a esdeveniments històrics o institucions del país, com el Consell General, la duana andorrana, els 25 anys de la Televisió d’Andorra o el centenari de l’himne d’Andorra. Com es fan tirades molt petites d’aquestes monedes i són curioses, van molt buscades entre els aficionats a la numismàtica, i amb els anys aquestes onze monedes andorranes agafen més valor que les commemoratives d’altres països”, afirma.

Com no podia ser d’una altra manera, enguany una de les dues monedes commemoratives de dos euros del Principat ha estat dedicada a la Cimera Iberoamericana (l’altre fa un homenatge als 50 anys del sufragi universal femení), i només se n’han fet 73.000. Tot i que pugui semblar una xifra alta, no és res comparat amb la tirada del milió i mig que solen fer països com Alemanya o Espanya. “El nostre és un tiratge molt semblant al de Mònaco o San Marino”, puntualitza el responsable de La Paperassa.

Les monedes commemoratives no surten mai en circulació i són simplement una mostra per al col·leccionisme. En el cas de les regulars, cada any es fa una sèrie nova amb el mateix dibuix aplicat en els vuit valors possibles de les monedes d’euro. Segons explica en Charly, en alguns casos, “amb els anys algunes d’aquestes monedes podrien tenir valor per als col·leccionistes”. És el cas d’un duro de 1949 que va editar Espanya amb un tiratge molt petit per fer una prova i que a dia d’avui té un valor de 20.000 euros.

Així que la pròxima vegada que tingueu monedes velles per alguna caixa de casa, mireu abans per internet si tenen algun valor. Us podríeu endur una sorpresa.