Un accident mortal a la xarxa viària del Principat el 2021

Andorra la VellaEl nombre d'accidents de trànsit registrats pel departament de Policia durant el 2021 ha estat de 496, una xifra que representa un increment de prop d'un 20% dels sinistres, concretament un 18,4%, en comparació a l'exercici anterior. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, de la qual s'ha de tenir en compte l'impacte a la xarxa viària provocat per la irrupció de la pandèmia del coronavirus.

En concret, el mes en el qual es van registrar més accidents va ser l'octubre, amb un 11,5% (57), seguit del juliol amb un total de 54 sinistres. Pel que fa a les parròquies on es van produir els accidents, Andorra la Vella concentra el 36,5% dels accidents, seguit d'Escaldes-Engordany, amb el 19%. El 60,1% són per "altres causes" i "sense tipologia". Només es va produir un accident mortal l'any passat.

De les dades facilitades pel departament destaca que les col·lisions són la causa principal dels xocs, amb un 13,5% dels accidents, seguit dels atropellaments amb un 8,5%. L'índex d'accidentalitat de l'any 2021, entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants, és de 47,02.

Gairebé a la meitat dels sinistres, el 48,8%, s'hi han vist involucrats dos vehicles, i els turismes són els automòbils que tenen més accidents, amb un 70,6% del total. El 60,1% de les víctimes implicades són homes. El grup d'edat que va registrar més ferits el 2021 és el de 22 a 29 anys, amb un 21,6%. Cal tenir en compte que les dades facilitades per Estadística corresponen a accidents notificats i amb intervenció de la Policia.