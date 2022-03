Ajuntaments i institucions estrangeres s'interessen per Andorra Parl'APP

Andorra la VellaEstà comprovat amb estudis que l'ús de les noves tecnologies en les visites culturals incrementa un 7% la satisfacció de l'usuari. Fa uns anys, poder tenir una audioguia en un museu ens semblava un luxe, i ara, les aplicacions mòbils ens faciliten encara més la comprensió. En aquest sentit, la plataforma digital creada a Andorra Parl'APP va un pas més enllà, i apropa la cultura a les persones amb discapacitats sensorials. Un dels seus fundadors, Quim Barceló, ha explicat al programa 'A l'Alça' que, "d'aquesta manera pots arribar a nens, persones més grans, persones amb un nivell cultural més elevat i d'altres més senzill, i també facilita aquest tipus de llenguatge, a poder donar la informació a les persones que puguin presentar alguna discapacitat sensorial, cognitiva, i deficiència auditiva o visual". El centenar de panells que han col·locat arreu del país tenen un codi QR que, quan s'escaneja, obre una plataforma amb l'explicació del lloc en diversos idiomes, subtitulat, en llenguatge de signes i audiodescripció. Totes les opcions perquè ningú en quedi al marge.

Segons ha assegurat Barceló durant la seva entrevista, "en el moment que vam començar a treballar la idea, els QR existien, però no eren utilitzats, però va arribar la pandèmia i el QR es va generalitzar de forma mundial i això ens va ajudar a poder tirar molt més endavant el projecte". Andorra Parl'APP és una idea pionera al món, i tan innovadora que els seus fundadors han registrat l'invent a Andorra i estan en tràmits per fer-ho també a escala europea. Ells mateixos han creat les músiques, han posat les locucions i han fet el disseny de navegació i una petita part de l'aplicatiu, com és el cas de les explicacions en llenguatge de signes de diferents idiomes, s'ha fet a l'estranger.

"El fet que tot estigui fet pensant en tothom, per a persones que no tenen cap mena de discapacitat i persones que sí que poden tenir discapacitat visual i auditiva, això ens fa únics. Tot des d'un mateix QR, una mateixa informació sense haver de diferenciar per unes persones fer-ho d'una manera i per unes altres fer-ho d'un altre. Nosaltres al nostre codi QR li diem el codi perfecte, perquè amb un sol codi QR qualsevol persona pot tenir la mateixa informació", ha recalcat. A petició del Govern i els diferents comuns, Parl'APP ha dissenyat dos tipus de panells, un, més senzill, només amb el QR, i un altre per als miradors turístics que incorpora imatges en relleu de la flora, la fauna i l'orografia que permeten entendre millor l'entorn a les persones amb discapacitat visual, i fins i tot hi ha un QR amb l'àudio descripció del mateix panell per saber en quin ordre s'ha de llegir. Ajuntaments de Catalunya, museus, i empreses privades ja s'han posat en contacte amb ells, per portar el seu projecte més enllà de les nostres fronteres.