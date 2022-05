Andbank i Clarity Capital Group anuncien la fusió de les seves activitats de gestió d'actius

Andorra la VellaAndbank, especialitzat en banca privada, i Clarity Capital Group, el grup global de gestió d'actius, han signat aquest dimecres un acord per combinar els seus negocis de gestió d'actius amb seu a Israel, Sigma Investment House i Clarity Capital KCPS. La nova entitat serà propietat conjunta dels dos grups. L'acord, però, està subjecte a l'aprovació reguladora a Andorra i a Israel.

Clarity Capital KCPS i Sigma ofereixen serveis financers complementaris. Mentre que Clarity està especialitzat en gestió de patrimonis, l'activitat principal de Sigma d'Andbank és la gestió de fons d'inversió. La combinació d'aquests negocis crearà un nou actor important en la indústria israeliana de gestió d'actius.

Carlos Aso, CEO d'Andbank, ha afirmat que "veiem Israel com un mercat estratègic que s'ha anat reforçant financerament durant els últims anys. Andbank vol continuar estenent la seva presència en aquest mercat i aprofundir les activitats hi duu a terme. Ens complau haver trobat en Clarity Capital Group el soci adequat per a aquest objectiu i esperem amb interès les oportunitats que portarà aquesta fusió".

Per la seva banda, Alberto Garfunkel, president de Sigma Investment House, ha posat en relleu que "Sigma Investment House ha crescut substancialment durant els últims dos anys i ha reforçat la presència d'Andbanks a Israel. En la nostra recerca estratègica per augmentar aquest impuls, hem identificat Clarity Capital Group com una de les millors empreses d'inversió d'Israel i el millor soci per a nosaltres. En combinar els serveis i les capacitats complementàries de Sigma i Clarity, aquesta fusió crearà una plataforma d'inversió integral per als nostres clients, oferint una proposta i un servei sense precedents".

Finalment, Amir Leybovitch, CEO de Clarity Capital, ha dit que "ens entusiasma la perspectiva d'aquesta fusió. Unir forces amb l'Andbank, una entitat establerta i de llarga tradició, ens permetrà aprofitar les ofertes úniques de Clarity per oferir un valor excepcional als nostres clients, del tipus que només poden aportar els bancs privats europeus".

Com a part d'aquesta fusió, l'equip de gestió de patrimonis de Clarity continuarà donant servei als seus clients i gestionant les seves carteres sense cap canvi en el marc normatiu sota el qual opera el negoci de gestió de patrimonis.