Andbank Espanya dona prop de 700.000 euros a la recerca contra el càncer

Escaldes-EngordanyAndbank España ha donat 683.530 euros a projectes de recerca contra el càncer. A través del seu fons SIGMA Global Sustainable Impact (GSI), l'entitat continua fent costat a la Fundació CRIS contra el càncer, a la Fundació Fero i a l'hospital Sant Joan de Déu.

El fons GSI, que inverteix sota criteris ESG (mediambientals, socials i de bon govern corporatiu) i d'impacte, cedeix el 9% de la comissió de gestió i el 100% de la comissió d'èxit a projectes de recerca contra el càncer. En tres anys el fons ha donat més d'1 milió d'euros a projectes relacionats amb la recerca contra aquesta malaltia.

La donació recaptada en el tercer any de vida del fons anirà destinada, en aquesta ocasió, a donar continuïtat al projecte STAB de la Fundació CRIS contra el càncer en la Unitat d'Inmuno-Oncologia de l'hospital 12 d'Octubre, liderat pel doctor Luis Álvarez-Vallina; al Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) a la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), el responsable de la qual és el doctor Josep Tabernero; i a beques FERO per a joves investigadors. Així mateix, el fons ha destinat part de la seva recaptació a un projecte de recerca que estudia l'aplicació d'Immunoteràpia CART en la Leucèmia Linfoblástica Aguda en pacients oncològics infantils. La investigadora principal d'aquest projecte és la doctora Susana Rives.

Segons el CEO del Grup Andbank, Carlos Aso "la recerca contra el càncer és l'eix principal d'actuació de l'estratègia de responsabilitat social corporativa d'Andbank i amb aquest fons aconseguim integrar en el nostre negoci la generació d'impacte en la societat".

El Sigma Global Sustainable Impact (GSI) és un fons multiactiu de renda variable que persegueix generar un impacte positiu i directe -a través de les seves inversions- i un impacte social, en destinar part de la comissió de gestió i la comissió d'èxit a finançar projectes de recerca contra el càncer.

Compta amb prop de 75 milions de patrimoni sota gestió i la seva filosofia de gestió li ha permès obtenir la màxima qualificació en el Morningstar Sustainability Ràting.

La manera d'aplicar els criteris ESG en la filosofia del fons GSI marca la diferència de la seva gestió. D'una banda, se centra en la cerca de les companyies líders en el seu sector en matèria de bon govern corporatiu i de pràctiques sostenibles, seguint l'estratègia 'Best in class' i, per un altre, en la 'inversió d'impacte', que inverteix en companyies que per la seva activitat generin un impacte mediambiental o social positiu.