Andbank no encendrà les llums de Nadal de l'edifici per estalviar energia

Andorra la VellaLa comissió executiva d’Andbank ha aprovat l’ampliació del seu pla d’estalvi energètic per reduir el consum d’energia i assolir la reducció de com a mínim un 15% global. Les mesures han estat informades a tota l’entitat, en un programa de conscienciació als col·laboradors per tal d’assumir l’ús responsable de les instal·lacions i el consum només indispensable tant del material d’oficina com de l’electricitat i l’aigua, informen des de l'entitat.

Tal com destaquen des d'Andbank amb aquesta acció volen "aportar el seu compromís amb la societat andorrana i el país, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció com a mínim del 15% del consum energètic global".

Algunes de les mesures que l’entitat ja ve duent a terme per la reducció d’energia des de fa mesos són l’ajustament de les temperatures, tant a l’hivern com a l’estiu, o l’automatització de l’encesa i tancament de llums tant a l’exterior com a l’interior de la seu social i de les oficines.

Quant a les mesures ampliades, l’entitat opta per no encendre els llums de Nadal que envolten tradicionalment l’edifici de la seu social, i la reducció de la il·luminació dels rètols de les seves oficines. Així mateix, es revisaran les potències contractades per tal d’optimitzar els espais i zones que no són tan utilitzats, a més de revisar les climatitzacions de cada zona per adaptar els graus com a màxim de 26º a l’estiu i de 20º a l’hivern.

Andbank ja ve adoptant, des d’abans de la pandèmia, accions per assolir estalvis, tant energètics com mediambientals. Els principals impactes d’aquestes iniciatives han estat enfocats a disminuir el consum de paper, la generació de residus, l’electricitat i el gasoil.