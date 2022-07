Andbank vendrà la seva llicència bancària al Brasil a Creditas

Andorra la VellaAndbank i Creditas han signat un acord que ajudarà ambdues companyies a maximitzar la seva rendibilitat. Subjecte a les aprovacions reguladores, Andbank Brasil vendrà la seva llicència bancària a Creditas, una de les majors fintechs de Llatinoamèrica. Després d'aquesta operació, Andbank continuarà operant al país com a broker dealer (DTVM) i com a societat gestora de fons d'inversió amb 8.000 milions de reals brasilers en actius sota gestió.

D'aquesta manera, Creditas adquireix la llicència bancària d'Andbank (Brasil) S.A. en una operació que està valorada en més de 500 milions de reals després d'una ampliació de capital i de l'aprovació de les autoritats competents: Banc Central do Brasil (BCB), l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) i el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

L'acord signat entre les dues companyies contempla un acord per impulsar l'eficiència, la rendibilitat i el desenvolupament del seu negoci d'Andbank al Brasil, així com la possibilitat que Creditas es converteixi en accionista del negoci de banca privada d'Andbank. Al mateix temps, Andbank té previst ser accionista minoritari de Creditas.

"Coneixem l'equip d'Andbank des de fa anys i tenen una marca global molt respectada al Brasil. Amb aquesta operació, podrem continuar el nostre creixement amb els dipòsits com a font addicional de finançament", comenta el fundador i CEO de Creditas, Sergio Furió, que afegeix que "Andbank té la mentalitat i ADN que necessitem per a un acord estratègic d'aquest tipus. També ha tingut molt èxit en la construcció des de zero del neobanc digital de més creixement a Espanya, on el mercat és molt competitiu".

Segons el CEO d'Andbank, Carlos Aso, "aquesta transacció ens permetrà millorar el nostre retorn del capital i eficiència en línia prevista amb el nostre pla estratègic. Estem il·lusionats del valor que aquesta operació crearà al Grup Andbank i molt satisfets de tenir un company de viatge com Creditas".