Andorra i les Balears estudien una connexió aèria

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra i el de les Illes Balears s'han emplaçat a treballar per tal de poder establir unes línies regulars entre l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell i els diferents aeroports de les illes. Això es desprèn de la trobada que ha tingut el cap de Govern, Xavier Espot, amb la presidenta del govern de les Illes Balears, Francina Armengol a Mallorca. "Hem constatat una clara voluntat política que hi pugui haver aquestes línies regulars", ha expressat Espot, assegurant que el projecte encara es troba en una fase molt embrionària.

De fet, el cap de Govern ha defensat que aquestes connexions aèries poden aportar un valor afegit a l'economia de les Illes Balears com també a la d'Andorra i del Pirineu. En aquest sentit, ha declarat que els dos territoris comparteixen moltes sinergies i que tenen una complementarietat de temporades. "Podem treballar en aquesta desestacionalització del turisme i ens podem complementar", ha refermat Espot, qui ha assegurat que tots dos governs acompanyaran a aquelles empreses que hi puguin estar interessades. "Farem el que sigui necessari perquè acabi sent una realitat", ha remarcat. Per la seva banda, Armengol ha assegurat que la intenció hi és i que ara cal començar a establir reunions per veure si és possible tirar-ho endavant.