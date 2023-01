Andorra Telecom estalviarà vuit tones de paper amb la digitalització de les Pàgines Grogues

Andorra la VellaAndorra Telecom estalviarà vuit tones de paper anuals gràcies a la digitalització de les Pàgines Grogues. Segons informen des de la companyia telefònica, la xifra d'estalvi correspon als 25.000 exemplars que s'imprimien en les darreres edicions de la guia. A més, exposen que el fet que no s'hagin de repartir en format físic també comportarà un estalvi en les emissions generades del transport d'aquests exemplars, tant des del centre d'impressió com la distribució a les llars d'Andorra.

Tal com indica el cap de producte de Pàgines Grogues d'Andorra Telecom, Frederic Àlvarez-Plata, "Andorra Telecom vol fer un pas endavant en l'estalvi energètic i el consum responsable. Fa uns anys vam eliminar la factura en paper i el següent pas era la transformació de les Pàgines Grogues al format digital".

El web paginesgrogues.ad ha rebut més de 200.000 consultes durant l'any 2022 i s'han mostrat 700.000 impressions d'anuncis publicitaris d'empreses del país, donant-los-hi una rellevància digital important. Això posa de manifest que l'interès per aquest servei en format digital és rellevant i aporta valor tant a usuaris com a empreses.

"Preveiem un augment d'aquestes xifres en el futur, a mesura que més persones coneguin l'existència de les Pàgines Grogues digitals i els avantatges que suposa tant per a les empreses com per als clients que busquen els seus serveis", ha conclòs.