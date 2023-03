Aprofita els avantatges que t'ofereix My Pyri

L'aplicació de My Pyri ja fa poc més de dos anys que està en funcionament i durant tot aquest temps no ha parat de créixer quant a usuaris. Tot ells han vist els avantatges que els dona aquest programa de fidelització més enllà dels interessants descomptes que proporcionen els diferents negocis adherits a Grup Pyrénées.

Una de les funcionalitats de My Pyri és la My Pyri Pay que permet pagar les compres a través del mòbil. Com posar en marxa la My Pyri Pay? Primer de tot, el client ha de disposar de l'app de My Pyri al seu telèfon mòbil. El següent pas és arribar-se al departament d'atenció al client per donar-se d'alta al servei de My Pyri Pay. Una targeta de crèdit virtual que queda incorporada a l'app de My Pyri. A partir d'aquí, el client ja podrà pagar les seves compres a través del seu dispositiu.

Aquest és un dels avantatges d'aquest programa de fidelitzacó, però en té d'altres, com ara, els descomptes directes. Disposar de l'app My Pyri el client permet gaudir d'un 5% de descompte directe a l'Fnac Entreteniment, d'un 20% en els concessionaris de Pyrénées Motors, Emotion+, Textiland i a la Tintoreria Nuria i un 5% Yorkis.

Els usuaris de My Pyri també tenen l'opció d'acumular un 3% de saldo del valor de la compra en botigues com Grans Magatzems Pyrénées, Fnac Pyrénées Andorra, Epizen IO: Electro&Home, Epizen Iblú, Epizen Lab, Textura, Ofelia, K-Tuin i Montblanc. A més, també s'acumula fins a un 1% de saldo del valor de la compra feta a Carrefour Epizen, Carrefour City, Pyrénées Pas de la Casa i Fnac Pyrénées Pas de la Casa.

Finalment, també entren en joc els cupons personalitzats que es poden consultar i utilitzar a través de l'app de My Pyri.