Aprovat l'increment dels sous, dels lloguers vigents (2%) i els prorrogats (5%)

Andorra la VellaEl Consell General ha donat llum verda aquest dijous al projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d'arrendaments d'habitatge, un text que farà que els lloguers s'incrementin entre un 5% (en el cas dels que tinguin més de cinc anys, és a dir, si estan prorrogats) i un 2%, en els que estiguin per sota d'aquest termini (vigents) i que aplica, també, un increment dels sous fins als de 4.000 euros.

El debat s'ha iniciat amb el rebuig a la reserva d'esmena que havia presentat el grup parlamentari socialdemòcrata, que proposava un increment de l'1,25% en els contractes vençuts i que els no vençuts no s'augmentessin. L'argument ha estat rebutjat amb el vot en contra de la majoria i només el suport de la consellera general no adscrita Carine Montaner. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha lamentat que el PS busqui "el titular fàcil" i ha defensat que l'actualització que es proposa és "continguda" i que és "l'única manera de generar confiança en el mercat" ja que ha afegit que si bé l'executiu pensa en les famílies també cal que tingui en compte "tots els interessos en joc", i, per tant, també els dels propietaris. En aquest sentit, la consellera demòcrata Maria Martisella ha destacat que no tots els propietaris són grans tenidors i que cal pensar també en els petits, aquells que com a únic ingrés tenen el lloguer de la seva propietat.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha destacat que "els pisos són cars" i que fer-los "més cars és una errada", ja que "es generaran més dificultats". De fet, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha destacat que s'empitjora el poder adquisitiu de les famílies. Ha argumentat que el que defensen és "un increment ponderat i moderat" per als contractes més antics que habitualment tenen preus més baixos i, en canvi, no fer-ho en els més recents que generalment són ja molt alts.

Des dels grups que donen suport a l'executiu el president del grup parlamentari independent, Ferran Costa, li ha retret que no "expliqui en el seu discurs electoralista" que la llei apuja, de manera "inèdita", la gran majoria de salaris. I ha incidit que la pujada dels sous serà major a la del lloguer. I ho ha reiterat Filloy: "la llei combina l'increment dels lloguers per sota dels salaris" i, per tant, millora el poder adquisitiu. El titular d'Habitatge ha incidit que el 64% dels contractes estan per sobre dels dotze anys i la mitjana del preu és de 6,8 euros per metre quadrats i per tant "hi ha marge d'actualització".

Precisament, en el debat general sobre la llei el titular d'Habitatge ha destacat que la "revalorització dels salaris és ambiciosa" ja que afecta "el 94% de la massa salarial" i ha volgut recordar les altres mesures que s'han implementat més enllà de l'actuació en lloguers i salaris per "enfortir Andorra com a estat social". Des de l'oposició els que s'han mostrat més bel·ligerants amb la llei ha estat Terceravia+Unió Laurediana+Independents i en aquest sentit el president suplent del grup, Joan Carles Camp, ha manifestat que "rebutgen les polítiques populistes del Govern" i ha lamentat que la llei encareix l'habitatge, incrementa la pèrdua del poder adquisitiu i "enfonsa l'economia de mercat", Camp ha incidit que "no comparteixen" l'intervencionisme en els lloguers ni tampoc en els salaris, que consideren que s'hauria de pactar entre empresaris i treballadors. Des de la bancada socialdemòcrata Carles Sánchez ha criticat la "voluntat tèbia" del Govern i la "por a la reacció social" i ha considerat que les mesures que des del PS s'han anat proposant tard o d'hora s'acabaran impulsant.

Des de la majoria el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat que la proposta és "justa i ponderada" i respon a una necessitat davant una situació "excepcional". D'aquesta manera ha destacat que l'executiu "no hauria d'intervenir" en els lloguers o en els salaris però ha justificat que la conjuntura actual fa que hagi de ser així. Ensenyat també ha incidit en el fet que les pensions també s'apujaran en un 7,1% fins als 2.600 euros i això suposarà que un 99% dels pensionistes les veuran incrementades.

El debat més intens per la llei ha estat entre Filloy i Camp. El primer ha considerat que és "exagerat l'apocalipsi" que ha dibuixat Camp i ha defensat que calia intervenir per evitar "situacions difícils" per a certes famílies. Així, ha destacat que tampoc "no estan còmodes" en l'intervencionisme però que ha calgut fer-ho per "marcar unes línies mínimes perquè hi hagi un equilibri entre tots els interessos". Camp s'ha mostrat crític amb les mesures impulsades i ha dit que dels 14.000 habitatges que calcula que s'han construït en aquests darrers anys vol saber "quants" s'han destinat a lloguer, ja que creu que les lleis impulsades han desincentivat, precisament, que els propietaris posin els seus habitatges al mercat.Montaner, al seu torn, ha lamnetat la inacció de la majoria aquests anys.