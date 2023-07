La calor ja ha començat a apretar a Andorra. L'arribada de l'estiu s'ha fet notar (i molt) i a la gran majoria ens ha agafat desprevinguts. Ja ens podem anar conscienciant de què vindran dies de molta calor i amb ells les conegudes onades de calor. I com podem fer-hi front? Doncs utilitzant roba folgada, lleugera i transpirable, com ara, el cotó; beure molta aigua, evitar les llargues exposicions al sol i a altes temperatures, refrescar-se sovint, evitar sortir al carrer a les hores de més calor i obviar les activitats físiques intenses també a l'exterior i mantenir-se en llocs amb ombra, ben ventilats o amb aire condicionat.

IO:Electro&Home disposa dels aparells que necessites per refrescar-te durant els dies de calor. La botiga especialitzada en electrònica i electrodomèstics t'ofereix tant aparells de peu com els tradicionals ventiladors perquè passis de la millor manera possible les jornades de màxima calor.

A continuació et deixem alguns exemples:

Ventilador BOX FAN FM BF-35 a 32,95 euros Ventilador de Torre Glaziar Total 2 a 94,95 euros Aire condiconat portàtil JATA JVAC2 a 74,95 euros

Aquests són alguns dels aparells dels quals disposa IO:Electro&Home, però si t'acostes a la botiga de la segona planta d'Epizen o de l'avinguda Tarragona 22-24 d'Andorra la Vella trobaràs d'altres models. Acosta't fins a qualsevol IO:Electro&Home i surt de dubtes amb l'assessorament dels nostres professionals que t'ajudaran a trobar l'aparell que millor s'ajusta a les teves necessitats.

Aires acondicionats a IO:Electro&Home

No t'ho pensis més i avança't a les onades de calor d'aquest estiu amb els ventiladors i aires condicionats d'IO:Electro&Home.