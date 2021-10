La CEA demana dues vies de connexió amb França i proposa l’emplaçament de la solana

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha mantingut aquest divendres una reunió amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) que ha servit per informar-los de les inversions finançades per Andorra a la RN20. D'aquesta manera, els ha comentat que la licitació de les obres del corredor H2, el que més problemes ha causat per allaus, està prevista per a la tardor del 2023 i que les obres estarien acabades el 2025. També els ha comentat que els treballs finançats en el marc del projecte Sapyra, que ha suposat certes actuacions a corredors, ja estan enllestits. Durant la reunió els empresaris han aprofitat per expressar el seu "neguit" pels talls de carretera i han demanat que es pugui estudiar que hi hagi dues vies de comunicació amb França, de tal manera que el país no quedi mai aïllat.

D'aquesta manera, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha manifestat que aquesta via alternativa podria ser per la solana, sortint del Pas de la Casa i fins a l'Ospitalet. Sobre aquest tema, Filloy ha recordat que el Govern ja ha encarregat un estudi sobre el desenclavament del país i que ha de posar sobre la taula no només vies alternatives sinó també alternatives com el transport per cable o el tren. Es tracta, ha recordat, d'una anàlisi "més global".

Pel que fa a les obres a la RN20 el ministre ha comentat que les intervencions en diferents corredors que estaven emmarcades en el projecte Sapyra ja estan acabades i ha recordat que s'hi ha destinat quatre milions. De manera paral·lela, s'estan fent els estudis per a la intervenció al corredor H2 per avaluar les possibilitats que hi ha sobre la taula per construir la galeria que cobriria la carretera per evitar les allaus. És previst que es destini a aquesta obra entre catorze i setze dels 21 milions totals que estan destinant entre França i Andorra a aquests treballs. En aquest sentit, Filloy ha recordat que el Principat hi destina 10,5 milions i el país veí del nord 10,5 més. La setmana que ve hi ha una reunió entre França i Andorra per avaluar, precisament, aquest projecte i també ha destacat que s'avalua que mentre durin les obres es pugui habilitar, com a mínim a l'estiu, una via alternativa per una carretera que ara mateix està tancada. D'aquesta manera, es podria fer servir aquest pas a l'estiu (a l'hivern no sembla factible) i per tant no s'hauria de tallar el trànsit. El ministre ha destacat, també, que tot i la pandèmia el calendari previst no s'ha vist afectat. També ha recordat que a tota l'obra de millora s'hi destina 160 milions d'euros.

Filloy també ha manifestat la bona coordinació, "la relació cordial i fluida", que existeix entre ambdues parts per mantenir la carretera oberta malgrat les nevades. El ministre ha destacat que Andorra ha mostrat la seva plena predisposició perquè no s'hagi de tancar la carretera. Cadena ha valorat, en aquest sentit, que els diferents talls que hi ha hagut al llarg dels anys han suposat "un perjudici important a l'economia".