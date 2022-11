La CEA prepara una proposta pròpia per solucionar la falta d'habitatge

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial (CEA) està treballant en una proposta pròpia per donar solució a la problemàtica de l'habitatge. Ho ha manifestat el president de la patronal en declaracions recollides per Andorra Televisió, en les quals ha assenyalat que la intenció és presentar-la durant el pròxim Consell Econòmic i Social, on s'ha de continuar tractant el preacord per a la pujada dels salaris.

En aquest sentit, Cadena ha posat en relleu que les dificultats amb l'habitatge no són exclusives dels treballadors, sinó que també afecta les empreses, ja que redueix la possibilitat de captar nou talent al país i ha considerat que, si prospera la proposta a Espanya d'apujar el sou mínim, suposarà encara més entrebancs per aconseguir treballadors a Andorra.

Cadena també s'ha mostrat en contra de les declaracions efectuades aquest dilluns pel president del Col·legi de Gestors Immobiliaris (AGIA), Gerard Casellas, i ha asseverat que promoure els habitatges compartits no és la solució per resoldre el problema.