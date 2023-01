Chairless Chair o com seure mentre estàs dret

Andorra la VellaL'andorrà Marc Sapetti, establert a Suïssa, és el creador i dissenyador del 'Chairless Chair', un seient que permet asseure’s sense disposar d’una cadira. Un invent que ha causat un gran rebombori en el món de l'automobilística i que han aplicat la majoria de marques pel benefici motriu que proporciona als treballadors. "Aporta confort i ergonomia, estàs en balança amb l'esquena recta, i el fet de poder-la fer servir mentre et trobes en constant moviment permet que la sang circuli i no tinguis una sensació de cansament tan gran", manifesta.

La idea de l'aparell sorgeix del projecte de la startup Noonee fundada per joves doctorands que tenien una idea preliminar del producte i que, gràcies a la col·laboració de Sapetti i el treball ingent de cinc anys, va veure la llum. "Vam donar a conèixer la cadira a través d'una publicació a xarxes i es va fer viral, assolint un gran èxit", indica. Malgrat que en un primer moment l'invent era "molt complex" en l'àmbit de la tecnologia i funcionalitat, amb la segona versió es va simplificar per fer-lo senzill, àgil i fàcil d'utilitzar.

L'objectiu, com comenta el dissenyador, és aportar estabilitat als treballadors que, per la gestió de la feina, han d'estar diverses hores drets i el seu entorn laboral no els permet – per qüestions de seguretat - disposar d’una cadira per descansar. És per aquest motiu que l'aparell ha gaudit d’una gran acollida entre les fàbriques d'automòbils a escala internacional. Actualment, la 'Chairless Chair' també s'ha habilitat pel món veterinari i la voluntat és ampliar-ne l'abast a les professions sanitàries com dentistes i cirurgians; a més, "si fos possible m'agradaria obrir-lo a segments menys complexos" per facilitar i millorar el dia a dia de les persones.

Sapetti exposa que quan el projecte va agafar embranzida i es va fer viral, va ser contactat per la cadena espanyola Antena3 per participar en el conegut 'talk show' 'El Hormiguero', on el van entrevistar el passat 18 de gener i va poder donar a conèixer l'última tecnologia en exoesquelets i fer-ne una demostració portant el giny durant tot el programa.

El dissenyador industrial, que va néixer i iniciar els seus estudis al Principat, es defineix com un inventor amb l'ambició de millorar la vida de les persones. "Sempre he treballat entorn a l’ergonomia, productes que interactuïn amb el dia a dia dels humans", assenyala i afegeix que la seva tasca no contempla com un factor clau "la bellesa dels objectes", sinó que se centra en la funcionalitat i la senzillesa.

Sapetti explica que la passió pels objectes i els invents li va arribar de ben petit a través dels contes del conegut 'Pato Donald', on apareixia l'inventor 'Giro Sintornillos' i "jo volia ser com ell". De mare pintora i germana artista, sempre havia tingut un llapis a la mà, però fins a la universitat, on va estudiar disseny industrial, no va acabar de polir la tècnica. "Amb els anys va créixer la meva passió per la creació d'objectes i quan ens vam mudar a Suïssa amb la meva parella em va sorgir un gran interès pel món de les empreses emergents i per l'enginyeria", assevera. D'aquesta manera, creant el seu propi estudi va començar a fer-se lloc en el món dels aparells.

A banda de la revolució de les cadires, l'andorrà també és el creador de diverses eines que faciliten o milloren la vida a les persones, com per exemple cadires ergonòmiques per treballar (amb la marca Cavaletti) o la maleta hybrida de Jey&em, que rep el nom d'ONE i incorpora una estructura magnètica per acoblar la motxilla de l’ordinador portàtil a la carcassa i un carregador per a mòbil i tauleta; el conjunt, a més, presenta una lleu inclinació que dona estabilitat a la valisa. "És una eina per facilitar els viatges de negocis amb molt de joc", apunta.