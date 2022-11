En cinc anys el preu dels pisos ha augmentat prop d'un 50%

Andorra la VellaLes xifres de l'evolució del preu del metre quadrat a Andorra mostren com l'evolució des del 2017 fins a l'actualitat és molt gran. Les dades indiquen que l'augment del cost per la compra d'un habitatge s'ha incrementat en un 50% en tan sols cinc anys. Amb les dades de les operacions que disposa Estadística es constata que si el metre quadrat d'un pis a Andorra costava de mitjana 2.127 euros el 2017, la xifra s'ha disparat fins als 3.079 euros al tercer trimestre d'aquest any.

L'evolució indica que el creixement és molt més acusat a partir del 2020. En només dos anys ha augmentat més el preu per metre quadrat que no pas en els tres anys des del 2017 al 2020. El gràfic mostra que l'increment dels pisos és superior (línia groga) és superior al del global dels immobles (línia de puntets) on s'inclouen, a més dels pisos, els habitatges unifamiliars i els edificis.