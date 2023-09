La compra que et farà estalviar mentre omples el rebost

Una vegada la rutina ja està més que instal·lada en el nostre dia a dia, arriba un dels moments més esperats després del tret de sortida al nou curs escolar. Arriba el '3x2' de Pyrénées Andorra a la secció d'alimentació. Aquesta és sense dubte una campanya que crida l'atenció dels consumidors, ja que ajuda a omplir el rebost de casa i, alhora, permet estalviar alguns euros.

La campanya '3x2' es realitza dues vegades l'any: quan acaba l'estiu i quan comença la primavera, dos moments vitals de reactivació social i laboral que solen generar estrès. Amb l'objectiu de facilitar la feina a moltes persones, els grans magatzems posen en marxa aquesta promoció, disponible al catàleg '3x2' Pyrénées Alimentació.

Tret de sortida de la campanya del 3x2 de Pyrénées Andorra

Des d'avui i fins al pròxim 8 d'octubre pots acostar-te per la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra i endur-te els productes que més t'interessin a preus increïbles. Tens disponibles fins a més de 500 articles que han estat seleccionats per entrar en la campanya d'aquesta tardor. Alhora, l'oferta, exclusiva per als clients de My Pyri també permet acumular el 3% de les compres a la targeta.