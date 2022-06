Compte enrere per les rebaixes d'estiu

Es van acabant els dies de juny i amb ell un dels altres propòsits que Pyrénées Andorra ha posat de manifest per commemorar el 75è aniversari del Grup Pyrénées. El propòsit #Estrenar no podia arribar al seu final sense anunciar un dels períodes més esperats de l'any, les rebaixes.

Des d'aquest dijous i fins al 5 de setembre, Pyrénées Andorra estarà de rebaixes aplicant fins a un 40% de descompte sobre tota mena de producte. Així que durant els pròxims dies pots portar el propòsit #Estrenar fins a la seva màxima expressió. #Estrenar calçat, roba, accessoris... tot això és possible durant les següents setmanes d'estiu. Ara ha arribat el moment de fer-te amb aquella peça de roba que tant has mirat, remirat i, fins i tot, emprovat i que per motius que no venen al cas no vas comprar en el seu moment.

Marques com Ecoalf, Polo Ralph Lauren, Boss, Brownie, New Balance i IKKS són algunes de les que trobaràs de rebaixes, però Pyrénées Andorra disposa de fins a més de cent marques noves que des d'avui les tindràs a preus atractius.

No tens excusa per començar l'estiu sense estrenar look. I això no comprèn de sexes. Sempre es creu que és el sexe femení qui aprofita més la temporada de rebaixes, però no és cert. El masculí també té el seu costat més trendy i no vol deixar perdre oportunitats com les rebaixes de Pyrénées Andorra .

Les rebaixes també arriben a l'espai Gallery

Les marques de luxe que trobaràs a Gallery, ubicat a la primera planta dels Grans Magatzems Pyrénées, també entren dins la campanya. Firmes com Balenciaga, Chloé, Stella McCartney, Christian Louboutin, Isabel Marant, Diane Von Furstenberg, Ganni, Yves Salomon, Aspesi, Roberto Collina, Jacquemus o Stuart Weitzman, entre altres, també ofereixen preus atractius. Ara és el teu moment per donar-te el caprici d'estiu, el caprici que estaves esperant.