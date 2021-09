La construcció i els grans magatzems, entre els sectors que millor han surfejat les onades de la Covid

Andorra la VellaTres de cada 100 empreses del país es veuran abocades a tancar per la crisi econòmica vinculada a la caiguda de l’activitat provocada per la pandèmia de la Covid-19, segons els resultats de l’enquesta sobre l’impacte econòmic del coronavirus presentat aquest dimarts a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. La tercera edició de l’enquesta elaborada per la Cambra, amb el suport d’Andorra Recerca i Innovació, durant el juliol passat a 400 empreses i autònoms del país revela que a la meitat d’elles encara els afecta la crisi i el 23% preveuen que els mals resultats dels seus balanços s’allargaran encara un any més.

Malgrat el pessimisme que ha envoltat el sector empresarial des de l’inici de la pandèmia i la conseqüent reducció de l’activitat i de la mobilitat durant setmanes, a mesura que han anat passant els mesos ha millorat la percepció de la majoria d’empresaris del país. De fet, al juliol -abans que es disparessin les ocupacions a hotels i restaurants del país- un 12% de l’empresariat enquestat contestava que s’estava plantejant tancar. Aquest percentatge augmentava fins al 19% en l’anterior enquesta realitzada sis mesos abans, al gener.

Set de cada deu empreses, la majoria relacionades amb la farmàcia, parafarmàcia, benzineres i construcció, diuen que se’n sortiran amb els seus propis recursos, i aquest percentatge augmenta un 13% si s’hi sumen les ajudes públiques, especialment les vinculades al sector del comerç. La construcció i els serveis més orientats a la demanda domèstica són els que amb més freqüència han afirmat que la Covid no afecta la seva activitat.

De millor a pitjor, o més ben dit, de menys afectació a més afectació de la pandèmia a la seva activitat, en un primer bloc hi ha la construcció i els serveis més orientats a la demanda domèstica, que són els que amb més freqüència han afirmat que la Covid no ha afectat la seva activitat. Supermercats i grans magatzems han respost que la crisi els afectarà durant menys de mig any. Benzineres, hoteleria, restauració i agències de viatges preveuen una afectació d’entre sis mesos i un any. Finalment, els més malparats són el comerç especialitzat en farmàcia, el transport i el comerç de venda de productes no essencials, als quals l’impacte els durarà més d’un any.

Tornant a la previsió de tancament d’empreses, com acostuma a passar en les crisis, els treballadors per compte propi són els que en una proporció més gran (17%) auguren que hauran d’abaixar la persiana del seu negoci.

“Hi ha un cert optimisme per part d’empresaris i autònoms que ens fa ser més positius, però també hi ha un cert grau de neguit perquè es desconeix la trajectòria de la pandèmia, si hi haurà variants del virus, i això fa que l’empresariat temi que hi pugui haver una nova aturada de l’activitat”, ha resumit el president de la Cambra, Josep Maria Mas.