A Andorra, cada vegada disposes de més activitats d'après-ski i el shopping és una d'elles. Ara que les baixes temperatures es fan notar és una bona ocasió per comprar-te roba d'abric al millor preu. I és que avui dia, el país continua de rebaixes, una campanya que s'allarga fins al 12 de març.

Pyrénées Andorra ofereix descomptes de fins al 40% en moda, calçat i accessoris tèxtils, esport i pijames d'home i dona. Descomptes atractius que et conviden a no deixar escapar l'oportunitat per comprar aquella peça de roba que tant desitges, però has volgut esperar que tingui un preu més atractiu. Ara ha arribat el teu moment. No val a badar.

En moda trobaràs rebaixades marques, com ara, IKKS, Coach New York, North Sails, Tommy Hilfiger o Yerse (tant en dona, home i nens).

L'esquí també està de rebaixes

La secció de roba i material d'esquí de Pyrénées Andorra també presenta descomptes de fins al 40%. Marques com Tsunami, RH+ o Emporio Armani formen part de la campanya de rebaixes. Confort, estil i esportivitat es donen de la mà amb aquestes firmes que et permeten esquiar sense perdre estil.

Recorda que per la teva compra a Pyrénées Andorra pots acumular fins a un 3% en saldo a My Pyri.