El congrés de 'coworking' més important d'Europa es coordina des de la Seu d'Urgell

Més de 300 persones estan participant des de dimecres i fins aquest divendres en l'onzena edició del Coworking Europe, el congrés sectorial de l'àmbit del 'coworking' de més envergadura que es fa a Europa. El certamen, que un any normal pot arribar a aplegar a més de 600 persones, s'havia de fer enguany a Viena, després d'haver passat per Brussel·les, Amsterdam, Varsòvia o Dublín. L'esclat de la pandèmia, però, va obligar a reformular el projecte i organitzar-lo en format virtual. Es dona el cas que dos dels seus organitzadors –que treballen com a autònoms per l'empresa belga que impulsa la trobada– són una catalana i un austríac a qui el confinament va agafar a Prullans i que ja s'han quedat allà, treballant des de l'espai 'coworking' obert recentment al Cerdanya EcoResort.

Una de les organitzadores, Berta Calders, ha explicat a l'ARA Pirineus que el Coworking Europe "aplega tant a responsables d'espais de 'coworkig' independents com a gent que ha fet grans inversions i s'ha convertit en cadenes estatals o mundials, així com a representants del sector immobiliari, que últimament està creixent en aquest àmbit, creant les seves pròpies marques". Tots ells estan assistint aquests tres dies a ponències i debats on s'aborda l'estat i el futur del sector.

Calders explica que un any normal, com a organitzadors, haurien hagut d'estar pendents de qüestions com el càtering o el desplaçament dels conferenciants i que, enguany, en canvi, "ho hem viscut des de la part més tecnològica, coordinant diverses sessions a l'hora amb participants de molts països i intentant que tot surti bé i res no falli durant els 40 minuts que dura una xerrada". I justament aquesta sala de màquines s'ha instal·lat a la Seu d'Urgell, al Palau Cowork. "Fa quatre anys que portem aquest projecte, però aquest és el primer cop que es coordina des del Pirineu", destaca Calders. En aquest sentit, assenyala que "nosaltres treballem cada dia des del 'coworking' de Prullans, però aquests tres dies necessitàvem una sala privada, insonoritzada i amb connexió a la fibra òptica, i ens hem desplaçat al Palau Cowork de la Seu".

Calders posa de manifest que el fet que aquest esdeveniment continental s'estigui coordinant des d'un entorn rural com el Pirineu és simptomàtic dels canvis que està havent-hi i de les oportunitats que pot generar el teletreball per a zones allunyades de les grans ciutats. "Altres anys ja se n'ha parlat, però enguany aquest ha estat un gran tema de debat, ja que amb la pandèmia s'han vist els avantatges i els desavantatges del treball de forma remota", indica. "Treballar amb nens i amb la família a casa és complicat, i aquests espais de 'coworking' rural faciliten i facilitaran molt la feina a molta gent, ja que permeten treballar a prop de casa i evitar desplaçaments a centres urbans", afegeix.

A banda, Calders també assenyala que cada cop hi ha més empreses que estan veient que mantenir unes oficines comporta uns costos molt importants, i remarca que "ja hi ha empreses que fan uns dies d'oficina i uns dies de treball remot". Tot i que la situació de crisi actual també ha afectat el sector, ja que alguns espais han perdut clients que no han pogut mantenir les seves feines, Calders augura que de cara als pròxims anys els espais de 'coworking' i els de 'coworkig' rural tindran una gran afluència.