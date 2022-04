Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre geopolítica i empresa

Andorra la VellaCrèdit Andorrà organitza la conferència 'Estratègia i geopolítica: impacte en l’empresa', a càrrec de Mike Rosenberg, professor de l’IESE Business School especialista en geopolítica i sostenibilitat. La conferència tindrà lloc el dimarts 10 de maig, a les 19 hores, i serà en format presencial i online. El ponent parlarà sobre com la geopolítica segueix impactant en l’entorn empresarial i en les persones, tal com s’ha demostrat després de la invasió d’Ucraïna. Rosenberg analitzarà la situació actual del món i presentarà el seu propi model per ajudar els directius i professionals a entendre millor les qüestions geopolítiques de gran transcendència que han d’afrontar les empreses, en particular si afecten països en els quals tenen activitat o estan planificant tenir- n’hi.

La conferència és la dinovena sessió del cicle Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals, i forma part del programa d’activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà d’Emprenedoria i Banca a l’IESE. Per assistir-hi de manera presencial, cal inscripció prèvia al telèfon 88 88 88. Per poder accedir a la sessió online s’ha de fer un registre previ a través de l’enllaç https://bit.ly/3rBlOFT , o de les xarxes socials de Crèdit Andorrà (Facebook, Twitter o LinkedIn).

Mike Rosenberg

Rosenberg és professor ordinari de Pràctica de la Direcció al departament de Direcció Estratègica de l’IESE. Va començar a impartir classes als programes MBA i Global Executive MBA l’any 1999 i es va unir al claustre de l’IESE com a professor a temps complet l’any 2003, on ensenya direcció estratègica, geopolítica i sostenibilitat. Té un blog titulat Doing Business on the Earth en el qual escriu setmanalment sobre aquests temes.

És autor de dos llibres 'Strategy & Sustainability' (Palgrave Macmillan, 2015) i 'Strategy & Geopolitics' (Emerald, 2017), i coeditor de 'Managing Media Businesses', (Palgrave Macmillan, 2017). És també director acadèmic del programa enfocat Leading in a Matrix Organization, que s’imparteix al campus de l’IESE a Nova York, així com d’una sèrie de programes personalitzats per a clients corporatius de l’IESE.

Anteriorment, va ser Automotive Practice Leader a Heidrick & Struggles i prèviament va passar quinze anys com a consultor de A.T. Kearney i Arthur D. Little a Europa, Amèrica del Nord i Àsia, principalment al sector de l’automoció.Rosenberg té un doctorat per la Universitat de Cranfield, a més de ser MBA per l’IESE Business School i llicenciat en Arquitectura Naval per la Universitat de Michigan.

Crèdit Andorrà Global Forum

El Crèdit Andorrà Global Forum és un cicle de conferències anual que va néixer amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania ponents de referència, per tal de fer una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur. La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al voltant de temes d’actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària, turística, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i llarg termini.