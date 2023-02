Crèdit Andorrà rebaixa la inversió mínima de Merkaat fins als 6.000 euros

Andorra la VellaMerkaat, el primer servei d'inversions 100% digital d'Andorra de Crèdit Andorrà, rebaixa la inversió mínima a 6.000 euros en el seu cinquè aniversari. Això permet obrir la plataforma als petits inversors que poden accedir ara a un servei premium. Com a novetat destacada, la plataforma ha incorporat recentment el servei de gestió discrecional de carteres per tal d'oferir una major comoditat als clients que deleguen la gestió de les seves inversions. Aquest servei permet guanyar més agilitat a l'hora de realitzar operacions i més capacitat per adaptar-se als esdeveniments econòmics i de mercats.

La plataforma digital, que inverteix en fons d'inversió i ETF, permet als clients accedir a un servei expert que ofereix una gestió integral de les seves inversions: assessorament o gestió discrecional, execució d'ordres de compra i venda, custòdia i seguiment, amb l'objectiu de rendibilitzar el seu capital de manera personalitzada.

Durant els cinc anys de funcionament, Merkaat ha tingut unes rendibilitats superiors als índexs dels principals mercats, en la majoria dels seus perfils, amb uns resultats que van del 2% al 9% de rendibilitat anualitzada a 5 anys. Merkaat s'ha consolidat durant aquests anys com una alternativa rellevant per als inversors.

Aproximadament el 95% dels clients que contracten Merkaat mantenen el servei a llarg termini i, durant l'any passat, la plataforma ha vist incrementat el seu volum en un 20%. "La rebaixa de l'import mínim facilita l'accés als petits inversors o als que volen iniciar-se en el món dels mercats financers, i ho fan amb un servei exclusiu, totalment digital, de la mateixa manera que si hi invertissin un import més elevat", comenta Alexandre Comes, director de Merkaat i Gestió Discrecional de Carteres de Fons de Crèdit Andorrà. Comes també destaca l'omnicanalitat del servei, que afavoreix que el client tingui diverses vies per contactar digitalment amb l'equip gestor sense la necessitat d'haver-se de desplaçar a l'oficina.

Merkaat ofereix la possibilitat als clients de beneficiar-se dels avantatges de la tecnologia digital, com la contractació online del servei, i alhora comptar amb un equip especialitzat per ajudar-los a prendre decisions relacionades amb les seves inversions, amb informació qualitativa i argumentació tècnica sobre les recomanacions de compra i venda.

La plataforma disposa d'un ventall de fons d'inversió boutique totalment personalitzable i sota una perspectiva d'arquitectura oberta, d'acord amb el perfil de l'inversor, les seves preferències i els seus objectius.