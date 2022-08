Crèdit Andorrà renova la certificació ISO 9001:2015 de qualitat

Andorra la VellaLa societat gestora Crèdit Andorrà Asset Management ha renovat un any més el certificat ISO 9001:2015 de qualitat, i ratifica així el compromís per continuar oferint uns alts estàndards de qualitat en els serveis que ofereix. Per la seva banda, l'àrea d'Inversions i el departament d'Administració de Mercats també han rebut la conformitat del manteniment de la certificació ISO 9001, ja que serà l'any vinent quan, per periodicitat, toqui la renovació. L'informe d'auditoria de gestió de l'empresa certificadora BSI, que ha fet les dues avaluacions, avala l'eficàcia d'un sistema de gestió de qualitat i de millora contínua per garantir la satisfacció del client.

Aquesta renovació demostra que es continua treballant pel compliment dels requisits que marca la norma, demostrant el seu lideratge, amb l'enfocament dels processos, riscos i oportunitats, i sempre donant respostes a les necessitats dels clients. El procés de renovació d'aquesta certificació comporta un informe exhaustiu d'avaluació que ha permès comprovar que tots els requisits de la norma de gestió s'aborden amb eficàcia.

L'auditoria ha tingut en compte la integració de la societat Vall Banc dins de Crèdit Andorrà i la racionalització de l'oferta dels fons. L'informe de BSI confirma la integració dels requisits del sistema de gestió de la qualitat en els processos de negoci del banc. Crèdit Andorrà té el compromís amb l'excel·lència en la gestió i el servei que ofereix als clients i ho fa seguint les millors pràctiques internacionals i els més alts estàndards de qualitat.