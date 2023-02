DA és el partit amb més suport, 300 afiliats

Andorra la VellaDemòcrates per Andorra (DA) encapçala la llista dels partits polítics que es presenten a les eleccions generals pel que fa al nombre de militants. Així, el projecte liderat per Xavier Espot, segons les dades facilitades per la mateixa organització, té a hores d'ara 300 afiliats. En segon lloc, se situa el partit capitanejat per Josep Maria Cabanes, Liberals d'Andorra, que compta aproximadament amb 150 afiliats. Ja per sota del centenar, l'agrupació política de Cerni Escalé, Concòrdia, aplega en aquests moments un total de 61 militants. Acció, el moviment polític encapçalat per la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat en funcions, Judith Pallarés, té actualment 43 afiliats, tot i que des de l'organització del partit s'espera "un increment important al llarg de les pròximes setmanes".

Respecte les quotes, la formació Liberals compta a hores d'ara amb dues modalitats d'afiliació, jove i sènior, que representen una quota anual de quaranta i vuitanta euros respectivament. No obstant, des del partit s'ha manifestat la voluntat d'afegir una nova modalitat (jubilat) amb una quota reduïda de quaranta euros. Segons va informar l'executiva, aquesta proposta serà sotmesa a aprovació en el proper congrés que es va celebrar aquest diumenge 12 de febrer. Concòrdia, que des de l'organització destaquen que han volgut "que els diners no fossin un problema per poder ser militant del partit" disposen d'un tram de quotes de diferents imports "perquè la gent pugui triar aquella que més li convingui. Així, la més elevada és de vuitanta euros, i la segueixen les quotes de trenta, quinze i un euro anual. Acció, tal com informa a través del seu portal web, disposa de tres modalitats de quota: una d'anual de vuitanta euros, una per a menors de 35 anys de quaranta euros i una per a majors de 65 anys del mateix import.

Pel que fa al pressupost total que destinen a la campanya electoral, la majoria de formacions encara es troben tancant preus amb proveïdors o treballant en el procés d'elaboració del còmput i encara no disposen d'una xifra definida.

El Partit Socialdemòcrata (PS) i Andorra Endavant no han facilitat les dades a l'Agència de Notícies d'Andorra.