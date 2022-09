Descens del preu de la gasolina a l'agost

Andorra la VellaEl preu mitjà dels carburants s'ha reduït de manera generalitzada durant l'agost d'aquest any en comparació amb el mes de juliol. Així, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, el gasoil de calefacció s'ha pagat, de mitjana, a 1,318 euros, un 5,2% menys respecte del mes passat. Per la seva banda, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat s'han pagat a 1,605 i a 1,636 euros respectivament, el que equival a una -6,1% i un -5,9% en comparació amb el juliol. La gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans s'han pagat a 1,620 i a 1,679 euros respectivament, fet que equival a unes reduccions del 8% i del 7,8% respectivament.

Si es comparen les dades globals amb el mes d'agost del 2021, han augmentat els preus mitjans de tots els carburants. El del gasoil de calefacció ho ha fet en un 69,2%, el del gasoil de locomoció un 50,3%, el del gasoil de locomoció millorat un 48,9%, el de gasolina sense plom de 95 octans un 31,8% i el de la gasolina sense plom de 98 octans un 30,3%.

Pel que fa a la comparació dels preus mitjans de gener a agost, en comparació amb el mateix període de l'any passat, es constata un augment general dels preus dels carburants. D'aquesta manera, el gasoil de calefacció s'ha incrementat un 66,4%, el gasoil de locomoció millorat un 51,2%, la gasolina de 95 octans un 38,6% i la gasolina de 98 octans un 36,7%.

Finalment, pel que fa a la comparació dels darrers dotze mesos, el gasoil de calefacció s'ha incrementat un 57,7%, el de locomoció i el de locomoció millorat han pujat un 46% i un 44,6% respectivament, la gasolina sense plom de 95 octans un 35,6% i la de 98 octans un 33,8%.