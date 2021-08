Despesa mitjana de 520 euros mensuals per a la compra quotidiana

Andorra la VellaEls ciutadans gasten una mitjana de 520 euros mensuals en la compra quotidiana (alimentació i begudes, neteja de la llar i personal). Més de la meitat dels enquestats manifesten que ha augmentat respecte a un any enrere, segons revela un estudi impulsat pel PARS, el centre de càlcul i recerca social creat per l'ANA Economia.

D'aquesta manera, tenim que un 50,1% manifesta que la seva despesa se situa entre els 200 i els 500 euros; un 22,4%, entre els 501 i els 750 euros i un 10,8%, entre 751 i 1.000 euros. Un altre 9,3% diu que gasta menys de 200 euros.

Quant a l'evolució de la despesa respecte de l'any anterior, un 51,8% dels enquestats manifesta que ha augmentat; un 37,7% que s'ha mantingut i un 10,5% que ha disminuït.

Per segments poblacionals tenim que un 26% de les famílies amb fills menors tenen una despesa de més de 750 euros, mentre que entre les que no tenen fills la més freqüent se situa entre els 200 i els 500 euros al mes (55,4%). Les llars amb fills manifesten en un 55,1% dels casos que la seva despesa mitjana ha augmentat en el darrer any, enfront del 33,9% que diu que s'ha mantingut i l'11% que explica que ha disminuït. Els percentatges entre les que no tenen fills són del 50,4% de les que diuen que ha crescut; el 39,3% manifesten que s'ha mantingut i el 10,3% diuen que ha baixat.

Per edats, no hi ha massa diferència respecte dels percentatges generals i, en aquest sentit, un 57,2% dels que tenen entre 15 i 29 anys; un 55% dels que estan entre els 30 i els 44 anys i un 44,9% dels que tenen més de 45 anys diuen que la despesa mitjana se situa entre els 200 i els 500 euros.

Un altre apartat de l'enquesta analitza qui pren les decisions en la compra. Així, tenim que les persones entrevistades són majoritàriament decisores o codecisores de la compra, contractació o gestió. No trobem més d'un 15% de gent que digui que, en algun producte o servei, la responsabilitat està exclusivament en mans d'altres.

En tots els productes i serveis, al voltant del 50% de les decisions són compartides amb una altra persona, excepte en el cas de la neteja personal, que és una decisió més exclusiva d'un mateix. Així, un 42,1% diu que les decisions sobre la compra la pren exclusivament de manera personal; un 48,4% diu que és compartida i un 9,5% que és exclusivament d'un altre. Tal com s'ha esmentat, el volum més gran de decisió personal es pren en la compra de productes de neteja personal, amb un 62,3%.

En general, les persones responsables o corresponsables, compren o gestionen 'sempre personalment', excepte en el cas de la telefonia i bancs/assegurances on la gestió mixta i sempre digital és superior a l'exclusivament personal. Més d'un 10% fa aquest tipus de gestions sempre en línia, i també la dels subministraments de la llar. La compra o serveis relacionats amb els vehicles són els que amb més freqüència es realitzen 'sempre personalment'.

D'altra banda, cal destacar que més de la meitat dels enquestats se senten protegits davant incidències a l'hora de comprar un producte o contractar un servei, i atorguen puntuacions entre 7 i 10. De totes maneres, la mitjana se situa tan sols al 6,38, ja que un 32,5% dona un aprovat (5,6), mentre el 17% se sent molt poc protegit (0 a 4).