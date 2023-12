Imma Codina: "Després de 40 anys d'existència, haurem venut uns 100.000 viatges"

L'agència de viatges de Pyrénées Andorra celebra el 40è aniversari. Una xifra a què pocs negocis del país hi arriben i prova d'aquest èxit es troba, segons la seva directora, Imma Codina, en la constància, l'esforç i en l'estima que se sent per fer aquesta feina que en definitiva passa per fer complir els somnis de la gent.

Pocs negocis a Andorra poden celebrar els seus 40 anys de trajectòria. Quin és el secret per aconseguir-ho?

La perseverança, les ganes de fer-ho bé, la dedicació, l'amor per aquesta bonica feina

Una agència de viatges té la missió de fer complir els somnis de la gent. Això sense dubte és una gran responsabilitat, no?

Sí, molta responsabilitat perquè quan algú ve a l'agència té ganes de trobar un lloc idíl·lic on conèixer noves coses, noves cultures, gaudir molt i tenir un bon record.

Quins han estat els canvis més significatius que ha protagonitzat l’Agència de Viatges Pyrénées?

Els canvis a les agències de viatges, en general, han estat constants. Quan vam començar, tot es feia manualment. Per exemple, cada companyia aèria tenia els seus propis bitllets, les reserves es feien totes per telèfon... Més endavant es van crear els sistemes de reserves, com ara, Amadeus, però a part de les companyies aèries i Renfe, tota la resta continuava fent-se manualment. Ara pràcticament tot es fa per Internet, amb codis especials per agències de viatges.

Quina repercussió ha tingut sobre el negoci el fet que la gent pugui contractar els seus viatges per internet? S’ha fet notar? Com ho han contrarestat?

El sorgiment d'Internet ens va fer creure que l'afectació sobre el negoci seria important. No ha estat així. Sí que és veritat que hi ha molta gent que compra directament a les webs de les companyies aèries i dels hotels, però també hi ha altres que prefereixen tenir un interlocutor que els atengui personalment, els aconselli, els digui que necessiten per viatjar i que si tenen algun problema en destí tinguin a algú a qui acudir. Això passa, sobretot, en grans viatges en què gairebé tothom prefereix fer-ho amb un professional. Després de la pandèmia hem notat un increment de vendes, sobretot perquè hi ha gent que havia comprat per Internet va trobar a faltar el tracte personal que Internet no li donava.

Sabria dir, més o menys, quants viatges ha organitzat l’Agència de Viatges Pyrénées al llarg de tots aquests anys?

És molt difícil un càlcul aproximat, ja que són molts anys, però aproximadament crec que ens n'anem a uns 100.000 viatges. El que també et puc dir és que hem organitzat viatges per a tot el món.

Quin és l’indret més sol·licitat pel públic de casa? Hi ha algun motiu que ho justifiqui?

No hi ha un indret concret. Tot va variant. Ara bé, depèn molt amb qui viatgem (parella, fills, amics, sols) i també s'ha de tenir en compte l'edat del viatger i el poder adquisitiu. Tenim clients que han passat per totes les fases. Clients que han viatjat sols, en parella, viatge de noces, amb fills, el viatge de noces dels fills i ara amb els nets. Per mi, tota aquesta trajectòria és una satisfacció perquè hem crescut junts i finalment es converteixen en amics més que clients.

Existeixen modes a l’hora de viatjar? Què fa que un destí es converteixi en moda?

Les modes venen per diversos motius, un d'ells seria l'obertura turística d'un país que no s'havia promocionat turísticament, com ara, Albània. Un altre motiu és la promoció que fan els països, companyies de viatges, etc. Aquí podríem ressaltar, per exemple, els creuers, les empreses navilieres cada vegada fan més publicitat a tot arreu, xarxes, TV, prensa.

Quin és el destí més curiós o exòtic que ha demanat mai cap client?

Si això m'ho haguessis demanat fa 40 anys t'hagués fet un llistat ben llarg, però ara ens costa trobar llocs que ens puguin sorprendre. Per anomenar alguns destins fora de l'habitual i que ens podrien sorprendre, destacaria Borneo, Uganda, Bhutan, Mongolia...

Podria donar algunes recomanacions cap als viatgers, com ara, quins són els imprescindibles per viatjar? O quin és el millor moment de l’any per viatjar?

Qualsevol moment és bo per viatjar. Caldria evitar les temporades altes, com ara, l'agost. Ara bé, també és veritat que és el mes que hi ha molta gent que fa vacances. Posats a triar millor fer els viatges en temporades que no hi hagi molta concentració de gent per tot arreu.

Respecte a les recomanacions a l'hora de viatjar... Cal estar ben informat de tot allò que es necessitarà (visats, vacunes...) I que gaudeixin al màxim del viatge. No cal saber on dinaràs i soparàs cada dia. El viatger s'ha de deixar sorprendre i buscar racons 'in situ'.