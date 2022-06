El deute per càpita a Andorra bat rècords i creix fins als 16.000 euros

Andorra la VellaEl deute per persona a Andorra s’ha enfilat fins als 16.030 euros, la xifra més alta mai registrada abans. Aquest increment històric en només dos anys i escaig es pot atribuir principalment a la crisi de la covid i a les mesures que ha aprovat Govern per pal·liar els efectes de salut i econòmics que la pandèmia ha tingut sobre població i empreses.

El paquet d’ajudes públiques ha fet inflar el deute per persona en més de 3.000 euros respecte al 2019, quan la xifra era de 12.870 euros per càpita. Cal destacar que en tota la dècada anterior, entre el 2010 i el 2019, l’increment va ser de poc més de 1.000 euros per habitant. Aquesta dada posa de manifest l’impacte que en els últims dos anys han tingut sobre el deute públic les polítiques d’ajudes governamentals.

En total l’Estat deu 1.286 milions, l’equivalent al 42,4% del Producte Interior Brut (PIB). Així ho va assegurar la setmana passada el ministre de Finances, Eric Jover, durant la cloenda del 20è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA).