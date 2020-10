De la incertesa andorrana a l’exemple barceloní

Una de les mesures que Barcelona ha aplicat, amb un decret d'alcaldia, per contrarestar els efectes de la pandèmia ha estat una rebaixa del 75% de la taxa de les terrasses. Ara aquesta reducció es vol mantenir de manera permanent tot l'any vinent, segons la proposta de les ordenances fiscals per al 2021 que ha fet el govern d'Ada Colau, que necessita el suport d'algun altre grup polític per tirar endavant. També es planteja congelar la resta de les taxes municipals sense incloure cap altra reducció.



La situació a la capital catalana contrasta amb la de l'andorrana. A Andorra la Vella, hi ha alguns establiments que ja han pagat la taxa, altres que encara ho tenen pendent i un tercer grup ni tan sols ha presentat el formulari que haguessin hagut d’aportar al comú abans de la temporada d’estiu per poder disposar d'una terrassa a la via pública. L’ARA Andorra en feia esment dies enrere, de restauradors consultats que lamenten que la desinformació és a l’ordre del dia respecte a com han de gestionar i utilitzar els espais que ocupen les seves terrasses.



A Barcelona, el regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí, ha defensat que si una activitat no es pot fer per la pandèmia tampoc es cobrarà, però que el criteri general "és no abaixar més impostos, excepte en la restauració". "No descartem que amb el pressupost hi hagi ajuts per compensar-ho", ha afegit Martí, que ha demanat a la Generalitat i a l'Estat espanyol que responguin "amb la mateixa contundència" a l'hora de donar suport als sectors més afectats.



A Andorra, al començament de la crisi sanitària, diversos comuns van anunciar que enguany no es cobraria la taxa de terrasses o que es faria una rebaixa del 50% o més. Però tot i el darrer decret governamental, que ha tornat a colpejar les economies de molts restauradors, des del comú d’Andorra la Vella s’ha recordat a alguns propietaris que han de pagar la taxa íntegrament, mentre que en altres parròquies com Escaldes-Engordany o Sant Julià de Lòria, segons restauradors d’aquests dues localitats, se’ls ha dit que “aquest any no està previst que ens cobrin res” per les terrasses.



Barcelona ja ha calculat que la rebaixa de la taxa de les terrasses suposarà deixar d'ingressar 13,7 milions d'euros menys l'any que ve. A Andorra, de moment, aquests càlculs no es poden fer.