Emissió internacional de bons a finals de mes

Andorra la VellaLa setmana del 26 d’abril el Govern realitzarà una emissió de deute internacional. El titular de Finances i portaveu, Eric Jover, ha exposat que es tracta d’una emissió –llistada a Luxemburg– de bons verds, socials i sostenibles seguint els estàndards marcats per l’Associació Internacional de Mercats de Capitals (ICMA).

Així, l’emissió, tal com destaquen des de l'executiu, té com a principal objectiu "millorar la resiliència financera de l’Estat alhora que es continua emfatitzant l’estratègia de diversificació del deute, incrementant la seva maduresa i disminuint-ne els costos financers associats". Jover ha remarcat que aquesta acció no s’hagués pogut desenvolupar sense l’adhesió del Principat al Fons Monetari Internacional (FMI), que va fer-se efectiva el mes de octubre del 2020.

Com a pas previ a aquesta emissió, el mateix ministre i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, realitzaran durant tota aquesta setmana presentacions a inversors internacionals de les principals places financeres europees, que permetran acabar de fixar les condicions exactes de la propera emissió –el volum, el venciment i tipus d’interès associat–.

El ministre de Finances també ha recordat que aquesta emissió internacional estarà comercialitzada a través de les entitats Crédit Agricole i Banco Santander, i que compta amb la col·laboració dels cinc bancs de la plaça financera andorrana.