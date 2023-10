Empresaris del país assenyalen que cal una estratègia per veure cap on ha de virar l'economia andorrana en els pròxims 10 anys

Diferents empresaris del sector del comerç al detall, turisme i esport han volgut donar el seu punt de vista sobre la manera com ens veuen des de l'altra banda de les dues fronteres que delimiten Andorra. Sota el nom la 'Imatge internacional d'Andorra: el món ens mira', el director general de Grup Pyrénées, Sergio Romero, ha destacat que a Andorra li cal una estructura d'oferta. En aquest sentit, Romero ha afegit que, avui dia, ja "coneixem el que, com i quan compren els nostres clients" i ara cal fer un pas més "convertint Andorra en un país que reté el seu client". En aquest sentit, el directiu ha assenyalat que si "abans reteníem el client per qüestió de preu ara cal fer-ho per altres vies, com ara, el servei".

En aquesta mateixa taula de diàleg emmarcada dins la primera edició del "Work on Andorra" també hi ha participat el president del FC Andorra, Ferran Vilaseca, que ha ressaltat l'aposta per l'esport que ha fet el país i ha indicat que l'FC Andorra, com altres entitats, podia fer de tractor per al desenvolupament d'aquesta estratègia. El president del club tricolor ha contradit Gerard Piqué i ha apuntat a la continuïtat del club al país, tot dient que "esperem que sí. Nosaltres tenim la voluntat de fer un projecte de país, i això no ho pot fer una entitat sola, cal que hi hagi la col·laboració de tothom". Pel que fa a la relació amb l'actual executiu, ha evitat ser tan taxatiu com va ser el president de Kosmos i ha apuntat que "en totes relacions hi ha moments que t'estimes més i altres en què no tant". Però s'ha mostrat convençut que "hi haurà moments d'estimar-nos altre cop. És la nostra voluntat".

Tant Romero com Vilaseca han estat acompanyats del director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku i de l'empresari, fundador i expresident executiu d'Hotelbeds, Joan Vilà. Tots quatre han coincidit en el fet que cal establir una estratègia de país per veure cap on ha de virar l'economia andorrana al llarg de la dècada vinent.

Amb tot, els quatre ponents han fet una radiografia de com ells creuen que Andorra es projecta a l'exterior. En aquest sentit, Vilà ha afirmat que "la imatge que es transmet fora té moltes capes, com una ceba. En aquest sentit, canvia molt en funció de si qui la valora és algú espanyol o francès, o de més lluny. Com més desconeixement del país, més fàcil és poder caure en els tòpics històrics". El director general d'Andorra Turisme ha afegit que "el coneixement de la marca ha augmentat molt en els darrers anys, però la notorietat no tant" apuntant al fet que "l'evolució del país en els darrers anys on s'han deixat endarrere estigmes com el del paradís fiscal han estat crucials per millorar la imatge".

Per què Andorra?

Una altra de les qüestions que s'han posat sobre la taula ha estat perquè triar Andorra per instal·lar un negoci o traslladar-s'hi a viure. En el cas de Vilà "per mi la decisió va ser molt senzilla. Buscava un canvi de vida, després de molts anys de viatjar i treballar molt; Andorra m'oferia la tranquil·litat necessària, la seguretat i també poder viure en la meva llengua i la meva cultura". "L'esquí és un gran reclam, però si escalem els números, només el 21% de la gent que ve a l'hivern esquia, i si agafem el valor de tot l'any és el 7%" ha dit Budzaku, que ha afegit que "el creixement que hem tingut sense perdre l'ADN propi és el tret que ens fa diferencials".

En el seu torn, Romero ha mantingut el seu punt de vista més crític, i ha indicat que per mantenir l'afluència de turisme associat a les compres "cal una planificació comercial". Sota el seu criteri "cal una oferta més variada i no tenir 20 establiments que són pràcticament iguals" més que no pas fer estratègies de preus baixos. Ha posat l'exemple de les superfícies d'alimentació que "han doblat els metres quadrats en els darrers anys i la població no ha crescut en el mateix percentatge". Finalment, Vilaseca ha assenyalat l'esport com a "catalitzador i que ajudarà a evolucionar la marca Andorra, ja que posiciona el país i el posa al mapa". En aquest sentit, ha parlat del creixement en "futbol, però també en el bàsquet, que està a la màxima categoria, a banda de l'esport tradicional, l'esquí, o el rugbi" i ha considerat un encert el fet de portar grans esdeveniments com la Vuelta o les finals de la Copa del Món d'esquí alpí.