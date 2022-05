Els enviaments de diners per correu superiors a 10.000 euros també s'hauran de declarar

Andorra la VellaEl Govern continua fent passes endavant per tal d'adaptar el marc legal andorrà a les obligacions que deriven de l'acord monetari signat el 2011. Concretament, el ministre de Finances, Eric Jover, i el secretari d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, han presentat aquest dijous davant la comissió de Finances una sèrie de modificacions sobre la llei que regula l'ús de l'euro dins del Principat, en la qual s'aprofita per introduir canvis relacionats amb la llei de solvència i liquiditat del sector financer i també en la regulació del transport d'efectiu transfronterer per tal de donar compliment amb la llei de prevenció de blanqueig de capitals.

Entre els principals canvis, tal com ha exposat Ballestà, s'introdueix que qualsevol persona que enviï diners a través de correu postal o mitjançant altres mecanismes de correu no acompanyat per un import en efectiu superior a 10.000 euros haurà de fer la declaració d'aquest import. En el cas que aquesta declaració no es faci i sigui detectada per les autoritats competents, el secretari d'Estat ha alertat que s'aplicarà la normativa comissant els diners de la persona i establint el procés d'aplicació de les sancions que pertoquin. Fins ara, aquesta mesura només estava regulada en el cas del transport físic dels diners. En aquest sentit, Ballestà ha reconegut que, en l'actualitat, l'enviament per servei postal no era considerat com a transport de diners en efectiu.

Seguint amb la llei que regula l'ús de l'euro, Ballestà també ha dit que Andorra s'adapta a la normativa europea pel que fa a l'eliminació dels bitllets de 500 euros, els quals ja no s'han introduït en la segona sèrie de bitllets fabricats, i es regula el procés que cal seguir a l'hora de realitzar el bescanvi de bitllets deteriorats, els quals a partir d'ara es podran retornar en efectiu o bé mitjançant una transferència bancària.

D'altra banda, la comissió legislativa també ha servit per a exposar una nova modificació legislativa que atorga més transparència als derivats financers i productes financers més complexos per tal d'assegurar que hi ha control en els mecanismes de mitigació de risc i així garantir la sostenibilitat del sistema financer del Principat. En aquest sentit, el secretari d'Estat ha detallat que aquest fet no incrementa les obligacions en general de les entitats financeres, ja que, fins ara, les seves relacions amb altres entitats dins la zona euro ja les obligaven a complir amb les normatives europees. "El que fem ara és introduir-ho a la nostra legislació", ha indicat.

Amb tot, ha posat en relleu que "el que fem és augmentar el nivell de transparència, el nivell de coneixement per part del supervisor de les operacions que es realitzen i assegurem que les entitats andorranes apliquen els mecanismes de mitigació de risc per a assegurar que són cada vegada més resilients". Amb aquest element sobre la taula, Ballestà ha manifestat que "a mesura que Andorra va avançant amb aquesta adequació normativa que l'assimila a Europa, es poden eliminar les penalitzacions per a operar amb Andorra, si així s'estima per part de les autoritats europees, i reduir el cost d'aquestes operacions".