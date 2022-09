Epizen clou l’agost amb èxit de visitants i vendes

El primer mes d’obertura d’Epizen “ha estat molt positiu. Ha servit per posar en marxa aquest gran projecte i constatar que l’objectiu que ens havíem marcat de convertir-nos en un nou motor del territori, en un nou dinamitzador econòmic i turístic, i alhora en una nova destinació dels Pirineus, l’hem assolit”, explica Edgar Martínez, director del centre comercial lauredià. En aquest sentit, Martínez afegeix que “durant l’agost hem rebut la visita de més de 300.000 persones. Un terç d’aquestes, al voltant del 35%, han estat residents a Andorra. La resta han estat principalment turistes d’Espanya i França, però també hem tingut visitants procedents d’altres casos de països com Portugal o Itàlia”.

Un dels espais d’Epizen més concorreguts ha estat el nou Carrefour el més modern i innovador del país, amb més de 36.500 referències i 7.000 metres quadrats de superfície de venda. Entre l’àmplia oferta del nou hipermercat, a preus competitius, els productes frescs i d’origen francès destaquen entre els més ben acollits.

IO Electro & Home , la botiga d’electrodomèstics electrònica també ha atret un elevat nombre de visites, sent la zona gaming una de les més concorregudes, especialment per públic jove. De la mateixa manera que ho ha fet l’òptica iBlú i el potent programa 2x1 en ulleres que es va dur a terme la primera quinzena d’agost.

Altres operadors comercials del centre, com Lefties, Primor o Textura, han registrat igualment un destacat volum de clients i de vendes, millorant les previsions inicials gràcies a la bona concurrència de visitants, més alta de l’estimada per al mes d’agost. En aquest sentit, des de la direcció del centre es fa un “balanç molt positiu tot i les complexitats pròpies de la posada en marxa d’un projecte d’aquestes dimensions i característiques”.

La darrera setmana s’ha obert al públic la botiga d’esports Sprinter , i properament ho farà la farmàcia Mallol. Amb l’entrada en funcionament d’aquests dos espais, així com d’Epizen Lab, un pop-up de 400 metres quadrats amb marques com Munich, Blue Banana Brand, Altonadock o Nude Project, la primera fase del nou centre comercial és donarà per completada.

En el seu conjunt, l’obertura de la primera fase d’Epizen ha suposat la creació de 400 nous llocs de treball. Amb l’entrada en funcionament de la segona fase, al 2023, s’estima crear-ne 300 més amb l’obertura de les plantes 4, 5 i 6, on a més de botigues i més espais comercials s’inaugurarà una gran zona dedicada a la restauració, l’oci i l’entreteniment, amb una terrassa a l’aire lliure per gaudir d’activitats com cinema o actuacions musicals.

Innovació, responsabilitat i cultura del servei

Amb aparcament gratuït de 1.000 places per a tots els visitants, Epizen disposarà en breu de punts per a la càrrega de vehicles elèctrics. Precisament l ́aposta per la sostenibilitat és un dels elements clau d ́aquest nou centre comercial, l'únic d'Andorra amb certificat LEED que acredita la responsabilitat mediambiental en l ́ús de materials i recursos de la construcció, eficiència i aprofitament de l ́aigua, l ́estalvi energètic a tots els espais i la minimització de l'impacte a l'entorn natural. En aquest sentit, la façana icònica d'Epizen compta amb un sistema d'il·luminació dissenyat específicament per reduir al màxim la contaminació lumínica.

Epizen incorpora també un innovador programa d'atenció al client, amb personal d'acollida per als que visiten el centre per primera vegada. Així mateix suma a l’oferta comercial, gastronòmica, d'oci, entreteniment i serveis el programa de fidelització de MyPiry, el pla més exclusiu i complet d'avantatges del país.

Un estiu d'experiències

L'obertura del nou centre comercial lauredià ha estat acompanyada de l'Epizen Summer Opening , un petit gran festival gastronòmic, cultural i musical. Un espai on completar una jornada de compres al voltant d'una variada oferta culinària a les diferents food trucks instal·lades al jardí davanter de l'edifici o gaudir d'actuacions musicals en directe.